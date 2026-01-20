इन्फ्लुएन्सर तरुणीने आरोप करत VIDEO VIRAL केला, तरुणानं स्वत:ला संपवलं

केरळमध्ये सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर तरुणीनं केलेल्या आऱोपांनंतर एका ४२ वर्षीय तरुणानं गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. चार दिवसांपूर्वी दीपक यू नावाच्या तरुणाने प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसमध्ये तरुणीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. दीपकच्या कुटुंबियांनी तरुणीने केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे आणि केवळ व्ह्यूज, पैशांसाठी व्हिडीओ बनवल्याचं म्हटलंय..व्हिडीओ इन्फ्लुएन्सर शिमजिथा मुस्तफाने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला होता. बसमधून प्रवास करताना तरुणाने चुकीचा स्पर्श केल्याचा आरोप तिने केला होता. तिचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. दीपक यू असं तरुणाचं नाव असून तो पुथियारा इथं त्याच्या आई-वडिलांसोबत राहत होता. एका गारमेंट फॅक्टरीत दीपक काम करत होता..दीपक १६ जानेवारीला कामासाठी कन्नूरला गेला होता. तिथून तो पय्यानूर रेल्वे स्थानकातून अरिकोडला जाणाऱ्या खासगी बसने प्रवास करत होता. त्याच बसमध्ये शिमजिथा मुस्तफासुद्धा होती. शिमजिथा हिने बसमध्ये एक १८ सेकंदाचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केलाय. यामध्ये तिनं आरोप केलाय की दीपकने जाणीवपूर्वक अश्लील स्पर्श केला. दरम्यान, दीपकच्या कुटुंबियांनी त्यानं जाणीवपूर्वक नाही तर गर्दीत चुकून लागलेला धक्का असल्याचं म्हटलंय..Crime: गुप्तांगाला जखम, व्हिडिओ, अन्...; तरुणावर सामुहिक अत्याचार, म्हणाला- ते तिघे राक्षस होते, त्यांनी माझ्यावर....व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं दीपक मानसिक तणावाखाली होती. दोन दिवस त्याने काही खाल्लेही नाही. रविवारी सकाळी ७ वाजता आई-वडील त्याला उठवण्यासाठी गेले पण दरवाजा उघडला नाही. शेजाऱ्यांच्या मदतीने दरवाजा तोडून खोलीत गेले असता दीपक गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे. नातेवाईकांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून व्हायरल व्हिडीओच्या दृष्टीकोनातूनही तपास केला जाणार आहे..दीपकच्या कुटुंबियांनी महिला इन्फ्लुएन्सरने केलेल आरोप फेटाळून लावलेत. त्याच्या वडिलांनी म्हटलं की, आमचा मुलगा निर्दोष होता. तो असं कधीच करू शकत नाही. व्हिडीओ व्हायरल होताच अपमान झाल्याच्या भावनेनं तो अस्वस्थ होता. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू आणि न्याय मागू..दीपक व्हिडीओ पाहिल्यानंतर कुणाशीच बोलला नाही. त्यानं स्वत:ला खोलीत बंद करून घेतल्याचंही कुटुंबियांनी सांगितलं. दरम्यान, दीपकच्या आत्महत्येनंतर शिमजिथाने आणखी एक व्हिडीओ अपलोड करत आपली बाजू मांडलीय. आपण आरोपांवर ठाम असून दीपकने जाणीवपूर्वक स्पर्श केल्याचं म्हटलंय. मात्र दीपकचा आधीचा व्हिडीओ तिने डिलिट केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.