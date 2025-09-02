पती ७ वर्षांपासून बेपत्ता, अचानक दुसऱ्याच महिलेसोबत रील दिसलं; पत्नीने थेट पोलीस स्टेशन गाठलं अन्...

Crime News: पती ८ वर्षांपासून बेपत्ता होता, अचानक पत्नीला तो एका महिलेसोबत इन्स्टाग्रामवर रिलमध्ये डान्स करत असल्याचं दिसलं. यानंतर पत्नीने पोलिसात धाव घेत पतीचा पुन्हा शोध घ्यावा अशी विनंती केली. पोलिसांनी अधिक चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. उत्तर प्रदेशातील हरदोई इथं ही घटना घडलीय. आता पोलिसांनी तिच्या पतीला शोधून ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून अधिक चौकशी सुरू आहे..मी मरेपर्यंत हटणार नाही, माझ्यानंतरही शांतपणे आंदोलन करा; जरांगे आंदोलनावर ठाम, म्हणाले, फडणवीसांबद्दल कटुता नाही.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू २०१८ मध्ये बेपत्ता घोषित करण्यात आला होता. त्याचं लग्न २०१७ मध्ये शीलू सोबत झालं होतं. एक वर्षाच्या आतच दोघांचे संबंध बिघडले. शीलूला हुंडा, सोन्याची चेन, अंगठीसाठी तो छळत असे. यामुळे त्यानं पत्नीला घरातून हाकलून दिलं होतं. शीलूच्या कुटुंबियांनी हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी पोलिसात तक्रारही दाखल केली होती..हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी तपास सुरू असताना अचानक जितेंद्र बेपत्ता झाला. त्याच्या वडिलांनीच २० एप्रिल २०१८ रोजी पोलिसात बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली. यानंतर अनेक दिवस पोलीस त्याचा शोध घेत होते. शेवटी जितेंद्रच्या कुटुंबियांनी शीलू आणि तिच्या नातेवाईकांवरच घातपाताचा आरोप केला..ना ओटीपी, ना लिंक तरीही हॅकिंग, Whatsappचा युजर्सना इशारा; लगेच अपडेट करा.अनेक वर्षे शीलू तिचा पती कुठे राहतो, कसा राहतो याबाबत अनभिज्ञ होती. शेवटी सात वर्षांनी अचानक तिला इन्स्टाग्रामवर एक रिल आलं. त्यात तिचाच पती दुसऱ्या महिलेसोबत डान्स करताना दिसला. यानंतर लगेच शीलूने पोलिसात याची माहिती दिली..पोलिसांनी चौकशी केली असता जितेंद्रनं स्वत: बेपत्ता होण्याचं नाटक केलं होतं. त्यानंतर लुधियानाला जाऊन दुसऱ्या महिलेशी लग्नही केलं. पण इन्स्टाग्राम रिलने त्याचा प्लॅन फेल झाला. पोलिसांनी सांगितलं की, शीलूच्या तक्रारीवरून आणि सोशल मीडियावरील पुराव्यांच्या आधारे जितेंद्रला ताब्यात घेतलंय. दोन लग्नं, फसवणूक आणि हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.