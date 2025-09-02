मी मरेपर्यंत हटणार नाही, माझ्यानंतरही शांतपणे आंदोलन करा; जरांगे आंदोलनावर ठाम, म्हणाले, फडणवीसांबद्दल कटुता नाही

Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील यांचं आझाद मैदानात गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण सुरूच असून वकील पुन्हा एकदा चर्चेसाठी गेले आहेत. यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, गेल्या २२ वर्षांपासून कायद्याच्या चौकटीर राहून, न्यायालयाचे नियम पाळून आंदोलन करतोय. दोन वर्षांपासून शांततेत आंदोलन केलं. आम्हाला न्यायादेवता न्याय देईल अशी अपेक्षा जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या बद्दल आमच्या मनात कटुता नाही, मात्र त्यांनी फक्त आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात असंही जरांगे पाटील म्हणाले..हायकोर्टानं आंदोलनात नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं म्हटलंय. ५ हजार आंदोलक वगळून इतरांना मुंबई बाहेर पाठवा असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सांगितलंय. हायकोर्टातील सुनावणीवर जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकार गोरगरीबांना विसरलं तर त्यांची काळजी घेणारं न्यायमंदिर असतं. न्याय १०० टक्के मिळणार नाही. आम्ही कुठेच लोकशाहीचं, कायद्याचं उल्लंघन केलं नाहीय. न्यायालयाने गाड्या काढायला सांगताच गाड्या काढल्या. आता मुंबईत कुठेच ट्राफिक नाहीय. पुढेही नियमांचे पालन करू असंही जरांगेंनी सांगितलंय..जरांगेंना मुंबई सोडावी लागणार? पोलिसांनी पाठवली नोटीस, कोर्टात दुपारी महत्त्वाची सुनावणी.सरकारने न्यायालयात जाऊन अन्यायाचा कितीही प्रयत्न केला तरी हैदराबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडत नाही. मराठी कुणबी एकच हा जीआर हवाच, त्याशिवाय इथून जाणार नाही असा ठाम निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.सगे सोयरेच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी आहेत ते सांगा. मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना तातडीनं मदत करावी. ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या त्या ग्रामपंचायतींकडून प्रमाणपत्रांचं वाटप करा अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केलीय..कारला पिकअप घासली, मराठा तरुणांना पनवेलमध्ये कार चालकाची मारहाण; पाच जणांना अटक.तुम्ही आम्हाला कितीही भीती दाखवली तरी घाबरणार नाही. आम्ही शांत आहे आणि शांत राहू द्या. येत्या आठवड्यात आणखी मराठे मुंबईत दाखल होतील. आम्ही मुंबई सोडणार नाही. तुरुंगात टाकलं तर तिथं उपोषण करू पण सुट्टी नाही. एखाद्या समाजावर अन्याय होईल असं वागू नका. काहीही निमित्त करून मराठ्यांना हुसकून देता हे महागात पडेल असा इशारा जरांगेंनी दिलाय..तुमच्या नेत्यांना पण महाराष्ट्रात यायचंय हे लक्षात ठेवा. आम्ही शांत आहोत, शांतपणे मार्ग काढू. पोलिसांच्या हाताने त्याचा अपमान करू नका. मी मेलो तरी आझाद मैदानातून हटणार नाही. मरेपर्यंत इथंच थांबणार असंही जरांगे म्हणाले. तसंच मी मेलो तरी तुम्ही शांत रहा आणि ही लढाई शांतपणे लढा असं आवाहनही जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.