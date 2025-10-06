मी शेवटचा..., बूटफेकीच्या घटनेनंतर काय म्हणाले सरन्यायाधीश? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयात थेट सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट भिरकावण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. एका वयस्क वकिलानेच सरन्यायाधीशांवर बूट फेकला. या प्रकरणी वकिलाला ताब्यात घेण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयात सकाळी कामकाजावेळी ही घटना घडली. सुदैवाने बूट सरन्यायाधीशांच्या बेंचपर्यंत पोहोचला नाही. या प्रकाराने अचानक कोर्टरूममध्ये गोंधळ निर्माण झाला. पोलिसांनी तात्काळ वकिलाला ताब्यात घेतलं. दरम्यान, या घटनेनंतर लगेचच सरन्यायाधीश गवई यांनी शांतपणे अशा गोष्टींचा परिणाम होणारा मी शेवटचा व्यक्ती असेन असं म्हटलं. त्यानंतर पुढचं कामकाज सुरू ठेवलं..वकिलाला घेतलं ताब्यातसोमवारी आठवड्याचा पहिला दिवस, सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू झालं. दिवसाच्या कामकाजातील पहिल्याच प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी भारत सनातनचा अपमान सहन करणार नाही अशी घोषणा देत सरन्यायाधीशांच्या दिशेनं बूट भिरकावण्यात आला. सुरक्षा रक्षकांनी या घटनेनंतर लगेच बूट फेकणाऱ्याला ताब्यात घेतलं. त्याचं नाव किशोर राकेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्याकडे असलेल्या कार्डवर किशोर राकेश असं नव होतं..पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावेळी भाजप खासदार-आमदारावर हल्ला, रुग्णालयात उपचार सुरू.सरन्यायाधीश काय म्हणाले?सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेशासाठी प्रॉक्सिमिटी कार्ड दिलं जातं. जे न्यायालयातील वकील आणि क्लार्कसाठी असतं. त्यावर किशोर राकेश असं लिहिलं आहे. किशोर राकेश याने असं कृत्य का केलं हे अद्याप समोर आलं नाहीय. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली जात आहे. सरन्यायाधीशांनी सगळ्या प्रकारानंतरही शांतपणे परिस्थिती सांभाळली. त्यांनी मी अशा घटनांनी व्यथित होणारा किंवा अशा घटनांमुळे फरक पडणारा शेवटचा व्यक्ती असेन. मला अशा गोष्टींचा फरक पडत नाही. पुढे सुरू करा असं म्हणत या विषयाकडे दुर्लक्ष करत पुन्हा कामकाजाकडे वळले..कशाबद्दल रोष?दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारच्या घटनेमुळे खळबळ उडालीय. संबंधित वकिलावर कठोरात कठोर कारवाई करावी. सरन्यायाधीशांवर नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयावरच हा जातीयवादी हल्ला असल्याचं म्हटलं जात आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी १६ सप्टेंबरला एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी केलेल्या टिप्पणीवरून हा प्रकार घडल्याचं मानलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातल्या खजुराहोतील जवारी मंदिरात भगवान विष्णूच्या सात फूट उंचीची मूर्ती पुन्हा प्रतिष्ठापना करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने त्यावेळी हे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन असल्याचं म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.