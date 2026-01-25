मनालीत पर्यटकांची तुफान गर्दी, प्रचंड वाहतूक कोंडी; बर्फवृष्टीमुळे ६८५ रस्ते बंद, वाहनांच्या रांगा

हिमाचल प्रदेशात बर्फवृष्टी सुरू असून पर्यटकही मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाले आहेत. पर्यटकांची संख्या वाढल्यानं वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. कुल्लू जिल्ह्यातील कोठीपासून मनालीतील एका भागावर जवळपास ८ किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यात शेकडो गाड्या अडकल्या होत्या. तीन महिन्यानंतर हंगामातील पहिल्यांदा झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. मनालीतील हॉटेल्स फुल्ल असून गर्दीमुळे पर्यटक कुल्लूला गेले आहेत..बर्फवृष्टीमुळे हिमाचल प्रदेशातील ६८५ रस्ते बंद आहेत. यातील एकट्या लाहौल स्पितीमधील २९२ रस्त्यांचा समावेश आहेत. चंबा १३२, मंडीत १२६, कुल्लूत ७९, सिरमौरमध्ये २९ तर किन्नौरमध्ये २० रस्ते बंद आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी वाहतूक कोंडी झाल्यानंतर २४ तासांपासून गाड्या अडकून आहेत. हजारो पर्यटक गाड्यांमध्ये अडकलेत..आजारी पत्नीला उपचाराला न्यायला पैसे नव्हते, ७० वर्षीय वृद्धाचा सायकल रिक्षाने ६०० किमी प्रवास.हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्यात गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २६ ते २८ जानेवारी दरम्यान राज्यातील अनेक भागात मुसळधार पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. बर्फवृष्टीमुळे शिमल्यापासून १० किमी पुढे भारत-तिबेट रोडवर वाहतूक थांबवण्यात आले आहेत. किनौर जिल्ह्याचा संपर्क तुटला आहे. तर शिमल्यातील नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसैन, खडापत्थर, रोहडू, चौपाल परिसरातही बर्फवृष्टीने जनजीवन ठप्प झालं आहे..मनालीत बर्फवृष्टीने जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रस्त्यांवर १५ किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर वीज आणि पाणी पुरवठासुद्धा बंद झाल्यानं स्थानिकांसह पर्यटकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. हवामान विभागाने सांगितलं की, राज्यात पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. याशिवाय कांगडा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपूर, हमीरपूर, सिरमौर जिल्ह्यात दाट धुके आणि थंडीच्या लाटेमुळे यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.