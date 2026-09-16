देश

Ganesh Utsav : लखनौमध्ये सजला ‘मनौतियों के राजा’चा दरबार; तब्बल २० कोटींचे विमा कवच अन् ६० बाऊन्सर्सचा बंदोबस्त

₹20 Crore Insurance Cover for the 12-Day Festival : लखनौच्या झूलेलाल वाटिका येथे ‘मनौतियों के राजा’ गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. १२ दिवसांच्या उत्सवासाठी २० कोटी रुपयांचे विमा कवच, ६० बाऊन्सर्स आणि सीसीटीव्हीसह विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Ganesh Utsav

Ganesh Utsav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमधील प्रसिद्ध ‘मनौतियों के राजा’ गणेशोत्सवाला झूलेलाल वाटिका येथे थाटामाटात सुरुवात झाली आहे. यंदा या महोत्सवाचे २१वे वर्ष असून, १२ दिवस चालणाऱ्या उत्सवासाठी भव्य तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईतील सिद्धिविनायकाच्या धर्तीवर साकारलेली सहा फूट उंचीची गणेशमूर्ती हे यंदाच्या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरले आहे.

श्री गणेश प्राकट्य कमिटीच्या वतीने आयोजित या महोत्सवात सोमवारी सकाळी ९ वाजता वैदिक मंत्रोच्चारात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. हा महोत्सव २५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Lucknow
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganesh Chaturthi celebrations
Ganesh Utsav preparations
Festive decorations for Ganesh Utsav
Ganesh Chaturthi 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com