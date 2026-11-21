मणिपूरमधील पात्सोई विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार सपम कुंजाकेश्वर सिंह यांचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नवी दिल्लीतील रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले असून वयाच्या ६७व्य वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या आकस्मित निधनामुळे मणिपूर राजकारणात शोककळा पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, 'केबा' या नावाने लोकप्रिय असणारे मणिपूरमधील पात्सोई विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार सपम कुंजाकेश्वर सिंह यांचे शुक्रवार (ता. २०) ऐवजी पहाटे निधन झाले. पत्नी आणि चार मुले असा त्यांचा परिवार असून २००७मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी पाटसोई मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने मणिपूरच्या राजकारणावर शोककळा पसरली आहे..नवी मुंबईच्या विकासाला वेग! खारघर-तुर्भे लिंक रोडच्या जुळ्या बोगद्यांचे खोदकाम पूर्ण; ४५ मिनिटांचा प्रवास १० मिनिटांत पूर्ण होणार.मिळालेल्या माहितीनुसार, 'केबा' या नावाने लोकप्रिय असणारे मणिपूरमधील पात्सोई विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार सपम कुंजाकेश्वर सिंह यांचे शुक्रवार (ता. २०) ऐवजी पहाटे निधन झाले. पत्नी आणि चार मुले असा त्यांचा परिवार असून २००७मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी पाटसोई मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने मणिपूरच्या राजकारणावर शोककळा पसरली आहे..Chief Secretary: राज्याचे मुख्य सचिव कोण होणार? म्हैसकर दाम्पत्यासह संजय सेठी यांचं नाव चर्चेत.मणिपूरने एक महान नेता गमावलासपम कुंजाकेश्वर सिंह यांच्या निधनावर 'मणिपूरने एक महान नेता आणि प्रामाणिक राजकारणी गमावला' अशी प्रतिक्रिया देत राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, उपमुख्यमंत्री लोसी दिखो, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते केइशम मेघचंद्र सिंह, भाजप मणिपूरच्या अध्यक्षा अधिकारिमयुम शारदा देवी, उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह आणि इतर अनेक नेत्यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. तसेच आदरांजली म्हणून मणिपूर सरकारने संपूर्ण राज्यात अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर केली..अपक्ष म्हणून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवातमणिपूरमधील पात्सोई विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान भाजप आमदार सपम कुंजाकेश्वर सिंह, जे 'केबा' या नावाने लोकप्रिय होते. ते २००७ मध्ये इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील पात्सोई मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून पहिल्यांदा मणिपूर विधानसभेवर निवडून आले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर पुन्हा निवडून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.