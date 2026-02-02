Manipur Government Formation : भाजपकडून मणिपूरमध्ये सरकार स्थापनेच्या घडामोडींना वेग!, 'NDA'चे सर्व आमदार दिल्लीत दाखल

Latest updates on Manipur government formation : भारतीय जनता पक्षाने मणिपूरमध्ये सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याची लवकरच निवड केली जाईल. यासाठी तरुण चुघ यांची राष्ट्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मणिपूरमध्ये भाजपला बहुमत आहे, परंतु मेतैई आणि कुकी समुदायांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षांमुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळले.
तेव्हापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. आता परिस्थिती सुधारली आहे, त्यामुळे भाजपने पुन्हा सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कुकी आणि मेतैई दोन्ही समुदायांच्या नेत्यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदे देऊन संतुलन साधता येईल अशी चर्चा आहे.
दुसरीकडे मणिपूरमधील एनडीए आमदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत. मंगळवारी येथे एक बैठक होऊ शकते, जिथे सर्व आमदारांच्या संमतीने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नियुक्त केले जाऊ शकतात. मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी पुढील आठवड्यात संपत आहे.
रविवारी रात्री मणिपूरचे सुमारे २० आमदार दिल्लीत पोहोचले, तर उर्वरित आमदार सोमवारी भाजप नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय राजधानीत पोहोचले. मणिपूरमध्ये पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करायचे की नाही यावर भाजप नेतृत्व पुढील काही दिवसांत निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.
मेतैई आणि कुकी समुदायांमध्ये अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारानंतर १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मणिपूरमध्ये पहिल्यांदा सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ती आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली होती.
