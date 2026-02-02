विज्ञान-तंत्र

Apple Valentine Offer : ‘अ‍ॅपल’ने लाँच केली ‘व्हॅलेंटाईन डे’ स्पेशल फेस्टिव्ह कॅशबॅक ऑफर!

Apple Cashback Offer : MacBook Air सह अनेक प्रॉडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डील अन् डिस्काउंट
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Apple Launches Valentine’s Day Special Cashback Offer : तरूणाईचा सर्वात आवडता दिवस असणारा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ जवळ येत असताना, Apple India ने त्यांच्या काही लोकप्रिय प्रॉडक्ट्सवर फेस्टिव्ह ऑफर्स आणि कॅशबॅकची घोषणा केली आहे.  अ‍ॅपल कडून अधिकृत भारतीय वेबसाइटद्वारे व्हॅलेंटाईन डे सेलची घोषणा करण्यात आली आहे.

 ज्यामध्ये iPhone 17 सीरिज, MacBook Air आणि Pro मॉडेल्स, iPads, AirPods व Apple Watch यासह अनेक प्रॉडक्ट्सवर उत्तम डील, डिस्काउंट आणि ऑफर दिल्या आहेत. थेट किमतीत कपात करण्याऐवजी, Apple खरेदीदारांना बँक सपोर्टेड कॅशबॅक ऑफर आणि डीलचा फायदा घेण्याची संधी देत ​​आहे.

MacBook Air ला 10 हजारांपर्यंतचा त्वरित कॅशबॅक मिळत आहे, ज्यामुळे आता त्याची किंमत 89 हजार 900 पर्यंत खाली येत आहे. या 13-इंच लॅपटॉपची मूळ किंमत 99 हजार होती. यासाठी ICICI, Axis आणि American Express सह विविध बँक कार्ड वापरून कॅशबॅकचा लाभ घेता येतो. कार्डहोल्डर चेकआउटच्यावेळी आपोआप डिस्काउंट पाहू शकतात.

तसेच अ‍ॅपल त्यांच्या व्हॅलेंटाईन डे फेस्टिव्ह ऑफरचा भाग म्हणून मॅकबुक प्रो लाइनअपवर देखील सवलत देत आहे. या १४ इंचाच्या लॅपटॉपची किंमत सुरुवातीला १६९,९०० रुपये होती, परंतु आता ऑफर कालावधीत तो १५९,९०० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे.

M4 चिपसेटसह १६ इंचाचा मॅकबुक प्रो आता २३९,९०० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे, जो त्याच्या मूळ किमतीपेक्षा कमी झाला आहे. जर तुम्ही या व्हॅलेंटाईन डेला तुमच्या व्हॅलेंटाईनला एक चांगली आणि उपयुक्त भेट देऊ इच्छित असाल आणि तुमचे जर बजेट असेल, तर हा अ‍ॅपल सेल एक एक चांगला पर्याय आहे.

