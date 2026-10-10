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Manipur Violence : मणिपूर पु्न्हा पेटलं! २४ तासांत ९ जणांची हत्या, १४ घरांना लावली आग; कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाक

Manipur Violence: 9 Killed, 14 Houses Burnt : या घटनांमुळे दोन समुदायांमधील तणाव वाढला आहे. परिस्थिती गंभीर बनल्याने कांगपोकपी जिल्ह्यात २४ तासांच्या बंदची हाक देण्यात आली आहे.
Manipur violence

Manipur violence

esakal

Shubham Banubakode
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मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आला आहे. गेल्या २४ तासांत झालेल्या विविध घटनांमध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. यावेळी जवळपास १४ घरांना आग लावण्यात आली. या घटनांमुळे दोन समुदायांमधील तणाव वाढला आहे. परिस्थिती गंभीर बनल्याने कांगपोकपी जिल्ह्यात २४ तासांच्या बंदची हाक देण्यात आली आहे.

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