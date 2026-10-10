Manipur Violence : मणिपूर पु्न्हा पेटलं! २४ तासांत ९ जणांची हत्या, १४ घरांना लावली आग; कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाक

मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आला आहे. गेल्या २४ तासांत झालेल्या विविध घटनांमध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. यावेळी जवळपास १४ घरांना आग लावण्यात आली. या घटनांमुळे दोन समुदायांमधील तणाव वाढला आहे. परिस्थिती गंभीर बनल्याने कांगपोकपी जिल्ह्यात २४ तासांच्या बंदची हाक देण्यात आली आहे..गोळीबारात महिलेचा मृत्यूचसाड पोलीस ठाण्याजवळ शुक्रवारी रात्री झालेल्या गोळीबारात ४२ वर्षीय डोमखोनी टौथांग यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, परिसरात कथित बेकायदेशीर बंकर उभारण्यात आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ते हटवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी मोहीम सुरू केली होती. यावेळी अज्ञात सशस्त्र हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. सुरक्षा दलांनीही प्रत्युत्तर दिलं. या गोळीबारात टौथांग यांना गोळी लागली आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना ९ ऑक्टोबरला रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. त्यानंतर परिसरात हिंसाचार वाढला. काही घरांना आग लावण्यात आली, तर चसाड पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वाराजवळील लाकडी दुकानांचंही नुकसान झालं. शनिवारी पहाटे पुन्हा गोळीबार सुरू झाला..Manipur Bomb Blast : काँग्रेस आमदाराच्या घराजवळ बॉम्बस्फोट; परिसरात खळबळ, पोलिसांकडून तपास सुरू.सुरक्षा रक्षकांसह इतरांचाही मृत्यूकामजोंग जिल्ह्यातील निंगचो चिंगडोंग गावात शनिवारी सकाळी झालेल्या हल्ल्यात दोन नागा गाव सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यू झाला. न्गाचान्सो निंगशेन (३०) आणि लीशिशन हंग्यो (५०) अशी त्यांची नावं आहेत. या हल्ल्यामागे भारत-म्यानमार सीमेवर सक्रिय असलेल्या सशस्त्र गटांचा हात असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.कांगपोकपी जिल्ह्यात इम्फाळ-तामेंगलोंग मार्गावर झालेल्या घातपाती हल्ल्यात माचुंगवांगबोउ (३५) यांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी सेनापती जिल्हा मुख्यालयात दाखल करण्यात आलं आहे. उखरुल जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग २०२ वर झालेल्या आणखी एका हल्ल्यात संदीप राय यांचाही मृत्यू झाला..Manipur Attack: उग्रवाद्यांचा घातकी हल्ला! आसाम रायफल्सचे दोन जवान शहीद; अनेक जण जखमी, मणिपूरमधील परिस्थिती पुन्हा चिंताजनक.कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाकवाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर ‘कमिटी ऑन ट्रायबल युनिटी’ने (CoTU) शनिवारी संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून कांगपोकपी जिल्ह्यात २४ तासांच्या बंदची घोषणा केली आहे. दरम्यान, कामजोंग जिल्हा प्रशासनाने चसाड पोलीस ठाण्याच्या ४०० मीटर परिसरात लोकांना जमण्यास बंदी घातली आहे. दोन्ही समुदायांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.