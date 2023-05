By

नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीच्या हिंसाचारात सुट्टीवर घरी आलेल्या एका सीआरपीएफच्या कोब्रा कमांडोला गोळ्या घालून ठार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर सीआरपीएफकडून आपल्या जवानांसाठी विशेष आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये सुट्टीवर आलेल्या सर्व जवानांनी आपल्या कुटुंबियांसह तातडीनं सीआरपीएफच्या किंवा बीएसफच्या बेस कँपमध्ये जाण्याचे आदेश दिले आहेत. (Manipur Violence Commando who came home on vacation shot dead)

सीआरपीएफच्या अंतर्गत माहितीनुसार, सीआरपीएफनं आपल्या सर्व युनिट्स, विंग्ज आणि सेक्टर्सना आपल्या जवानांशी संपर्क करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आपले जवान सुरक्षित आहेत ना? याची खातरजमा करण्याची तसेच त्यांना कुटुंबियांसह जवळच्या फोर्स स्टेशनमध्ये न्यावे असे आदेश दिले आहेत.

सीआरपीएफच्या माहितीनुसार, सीआरपीएफच्या कोब्रा कमांडो असलेल्या २७ वर्षीय कॉन्स्टेबल चोंगहोलेन याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. हा कमांडो सुट्टीवर आपल्या मणिपूर इथल्या घरी आला होता. ७ मे रोजी तो पुन्हा ड्युटीवर जॉईन होणार होता. बिशनपूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत या जवानाचं घर असून याच भागात सध्या जातीय दंगल भडकली आहे.

ऑल आदिवासी विद्यार्थी संघ मणिपूरने (एटीएसयूएम) बुधवारी आयोजित केलेल्या 'आदिवासी एकता मार्च' दरम्यान चुराचंदपूर जिल्ह्यातील टोरबुंग भागात या प्रदेशात प्रथम हिंसाचाराचा भडका उडाला होता. मेटेई समुदायाच्या एसटी दर्जाच्या मागणीवर मणिपूर हायकोर्टानं गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला चार आठवड्यांच्या आत केंद्राकडं शिफारस पाठवण्यास सांगितल्यानंतर नागा आणि कुकींसह आदिवासींनी मोर्चाचे आयोजन केले होतं.