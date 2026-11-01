Manipur Violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा रक्तरंजित संघर्ष! दोन गटांत भीषण गोळीबार; पाच जणांचा मृत्यू, तणाव वाढणार?

मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. नोनी जिल्ह्यात दोन गटांमध्ये झालेल्या भीषण गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरीकडे, काही दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या दोन तरुणांचे मृतदेहही सुरक्षा दलांना सापडले आहेत. या घटनांमुळे राज्यातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी नोनी जिल्ह्यातील केकडू नागा गावात दोन गटांमध्ये गोळीबार सुरू झाला. अनेक तास अधूनमधून हा गोळीबार सुरू होता. या घटनेत थांगलेंसंग सिंगसन, थांगखोसेई हाओकिप आणि लम्मिनसंग किपजेन यांचा मृत्यू झाला. हे तिघेही चुराचांदपूर जिल्ह्यातील हेंगलेप आणि थानलन परिसरातील रहिवासी होते..Manipur Violence: मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर मृतदेह ठेवून आंदोलन; काय आहे कारण?.काही संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, मृत तिघेही गावाचे स्वयंसेवक होते. या घटनेनंतर कुकी इनपी मणिपूर या संघटनेने (KIM) हत्येचा तीव्र निषेध केला आहे. या हत्यांमागे नागा बंडखोर गटांचा हात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच सरकारने तातडीने कठोर कारवाई करावी, दोषींना जबाबदार धरावं आणि पीडितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे..दरम्यान, कांगपोकपी जिल्ह्यातून २८ ऑक्टोबरपासून बेपत्ता असलेल्या दोन तरुणांचे मृतदेह रविवारी सुरक्षा दलांना सापडले. पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि आसाम रायफल्सच्या संयुक्त पथकांनी शोधमोहीम राबवली होती. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २ च्या पूर्वेकडील भागात, एसपी रोडजवळ दोघांचे मृतदेह आढळले..Manipur Violence : मणिपूर पु्न्हा पेटलं! २४ तासांत ९ जणांची हत्या, १४ घरांना लावली आग; कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाक.या तरुणांची ओळख तांगगिनलुन चोंगलोई आणि पाओगिनलाल हांगसिंग अशी झाली आहे. ते ताफौ गावचे रहिवासी होते. त्यांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनेनंतर कमिटी ऑन ट्रायबल युनिटी (COTU) या संघटनेने त्यांच्या सुटकेसाठी ४८ तासांच्या बंदची हाक दिली होती. मात्र, आता दोघांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. त्यामुळे मणिपूरमध्ये तणाव वाढला असून परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.