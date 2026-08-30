सात आठवड्यांची गर्भवती, आई होणार होती, पण नराधमांनी झाडाला बांधून जिवंत जाळलं; 54 दिवसांनी मनजीतचा मृत्यू

चंदीगडमध्ये जिवंत जाळण्यात आलेल्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ३ जुलै रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर मनजीत कौर गेल्या ५४ दिवसांपासून रुग्णालयात जीवन-मृत्यूशी झुंज देत होत्या. शनिवारी चंदीगडमधील रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनजीत कौर या सात आठवड्यांच्या गर्भवती होत्या..मनजीत कौर यांना सात वर्षांचा मुलगाही आहे. तो तिच्या पूर्वाश्रमीच्या पतीसोबत राहतो. मनजीत यांचा पतीसोबत घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर त्या या प्रकरणातील एका आरोपीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होत्या. त्यामुळे या घटनेत लिव्ह-इन पार्टनरचा संबंध असल्याचा पैलू समोर आला आहे..दारूच्या दुकानाजवळून जबरदस्तीने कारमध्ये बसवलेपोलिसांच्या माहितीनुसार, शुभी आणि पिंडा अशी आरोपींची नावे आहेत. दोघांविरोधात अपहरण आणि हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून दोन्ही आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे.३ जुलै रोजी आरोपींनी मनजीत कौर यांना दारूच्या दुकानाजवळ बोलावले होते. त्या ठिकाणी आल्यानंतर दोघांनी त्यांना जबरदस्तीने कारमध्ये बसवले आणि मोरिंडा येथे नेले. त्यानंतर एका निर्जन परिसरात नेऊन मनजीत यांना शहतूतच्या झाडाला बांधण्यात आले. आरोपींनी त्यांना मारहाण केली. त्यानंतर मनजीत यांना जिवंत असतानाच पेटवून दिले..Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक.मनजीत यांच्या अंगावर आगीच्या ज्वाला भडकत असताना त्यांच्या एका मैत्रिणीने त्यांना पाहिले. त्यानंतर तिने तातडीने मनजीत यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले.प्रकृती गंभीर असल्याने विविध रुग्णालयांत उपचारप्राथमिक उपचारांसाठी मनजीत कौर यांना मोरिंडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना मॅक्स रुग्णालयात हलवण्यात आले. काही दिवसांनी पुढील उपचारांसाठी त्यांना पीजीआयमध्ये रेफर करण्यात आले. मात्र, गंभीररीत्या भाजलेल्या मनजीत यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही आणि ५४ दिवसांच्या उपचारांनंतर त्यांचा मृत्यू झाला..खरड सदर पोलीस ठाण्याचे एसएचओ गुरप्रीत सिंह यांनी सांगितले की, मनजीत कौर गंभीररीत्या भाजल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांचे पथक रुग्णालयात पोहोचले होते. तेथे पोलिसांनी मनजीत यांच्या आईचीही भेट घेऊन माहिती घेतली.मनजीत कौर यांचे कुटुंब सेक्टर ३४ परिसरात राहत होते. कुटुंबीयांनी दिलेल्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी दोन जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या दोन्ही आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत..Sindkhed Raja Crime : पोलीस असल्याची बतावणी अन् वृद्ध दाम्पत्याची लूट; रक्षाबंधन आटोपून परतताना २.१० लाखांचा ऐवज लंपास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.