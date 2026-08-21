देश

Manoj Naravane : पाकिस्तान नव्हे, तर चीन मुख्य आव्हान; शांतता हवी असेल, तर युद्धासाठी सज्ज राहा", माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे मोठे विधान

India Security : मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या ‘द क्युरिअस अँड द क्लासिफाइड’ या नव्या पुस्तकाचे पुण्यात प्रकाशन झाले. भारतासमोरील दीर्घकालीन सर्वात मोठे सुरक्षा आव्हान पाकिस्तान नसून चीन आहे, असे नरवणे यांनी म्हटले.
Manoj Mukund Naravane

Manoj Mukund Naravane Says China Is India’s Main Competitor

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Manoj Mukund Naravane Says China Is India’s Main Competitor : भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पुण्यात गुरुवारी त्यांच्या ‘द क्युरिअस अँड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिटरी मिथ्स अँड मिस्ट्रीज’ या नव्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या प्रकाशन सोहळ्यात नरवणे यांनी भारतासमोरील भविष्यातील सुरक्षा आव्हाने, चीन-पाकिस्तान संबंध आणि लष्करी सज्जतेबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.

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