Manoj Naravane : पाकिस्तान नव्हे, तर चीन मुख्य आव्हान; शांतता हवी असेल, तर युद्धासाठी सज्ज राहा", माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे मोठे विधान

Manoj Mukund Naravane Says China Is India’s Main Competitor : भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पुण्यात गुरुवारी त्यांच्या ‘द क्युरिअस अँड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिटरी मिथ्स अँड मिस्ट्रीज’ या नव्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या प्रकाशन सोहळ्यात नरवणे यांनी भारतासमोरील भविष्यातील सुरक्षा आव्हाने, चीन-पाकिस्तान संबंध आणि लष्करी सज्जतेबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले..भारतासमोरील सर्वात मोठे दीर्घकालीन आव्हान पाकिस्तान नसून चीनकडून असल्याचे नरवणे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, चीनसाठी ‘शत्रू’ हा शब्द वापरणे त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळले. त्यांच्या मते, चीन हा भारताचा ‘मुख्य स्पर्धक’ आहे. राजकारण, अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि लष्करी क्षेत्र अशा अनेक पातळ्यांवर भारत आणि चीन यांच्यात स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे..Premium|India Defence Policy : ८० वर्षांचा संरक्षण प्रवास; स्वावलंबी भारताने सामरिक ताकद कशी निर्माण केली?.नरवणे यांनी सांगितले की, पाकिस्तान आणि चीन हे भारतासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हाने निर्माण करतात. दोन्ही देशांबरोबर भारताची युद्धे झाली असून, दोन्ही देशांसोबतचे सीमावाद अद्याप पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. त्यामुळे हे दोन्ही देश भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राहणार आहेत..पाकिस्तानकडून भारताला सध्या सर्वाधिक धोका हा दहशतवादाच्या माध्यमातून असल्याचे नरवणे यांनी नमूद केले. पाकिस्तानकडून दहशतवादाला मिळणाऱ्या कथित सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे भारताचे लक्ष प्रामुख्याने पश्चिम सीमेवर केंद्रित राहते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने चीन हा भारताचा प्रमुख स्पर्धक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Mecca Pact: मक्का कराराने भारताची डोकेदुखी वाढणार; पाकिस्तानवरील वर्चस्व कमी होण्याचा धोका; मुत्सद्देगिरीत अडचणींची शक्यता.चीनसोबतचे मतभेद सोडवण्यासाठी भारताने संवाद आणि राजनैतिक मार्गांचा वापर करावा, असेही नरवणे यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, बळाचा वापर हा कोणत्याही परिस्थितीत शेवटचा पर्याय असायला हवा. मात्र, संभाव्य आक्रमण रोखण्यासाठी भारताने आपली लष्करी क्षमता आणि प्रतिबंधात्मक शक्ती मजबूत ठेवणे आवश्यक आहे. .‘तुम्हाला शांतता हवी असेल, तर युद्धासाठी सज्ज राहा,’ असा स्पष्ट संदेश नरवणे यांनी यावेळी दिला. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याने भारताच्या भविष्यातील सुरक्षा धोरणाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..मनोज मुकुंद नरवणे यांनी ३१ डिसेंबर २०१९ ते ३० एप्रिल २०२२ या कालावधीत भारतीय लष्करप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. यापूर्वी त्यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकामुळेही राजकीय आणि संरक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.