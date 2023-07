नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून जातीय हिंसाचार सुरु असून यामध्ये आत्तापर्यंत दीडशेहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबर महिलांवर अत्याचार आणि त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्यासारखे भीषण प्रकारही घडले आहेत.

याची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी राजीनामा यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पण मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांची मागणी धुडकाऊन लावत आपण तेव्हाच राजीनामा देऊ जेव्हा केंद्रातील नेतृत्व आपल्याला आदेश देईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. (Manupur Violence Will Biren Singh resign from CM Post need to know)

CM बिरेन सिंह म्हणाले, मी लोकांनी निवडून दिलेला मुख्यमंत्री आहे. पक्षानं अजून मला पदावरुन दूर होण्यास सांगितलेलं नाही. त्यामुळं मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्याचबरोबर राज्यातील बिकट परिस्थितीला बिरेन सिंह यांनी बेकायदा स्थलांतरीत लोक आणि तस्करांना जबाबदार धरलं आहे.

मणिपूर गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून जळत आहे. या राज्यात कायदा व सुव्यवस्था उद्ध्वस्त झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी मुख्यंमत्री बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

नुकतेच मणिपूरमधील दोन कुकी समाजाच्या महिलांची विवस्त्र काढलेल्या धिंड प्रकरणावरुन तर देशातील जनतेनं मोठा संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळं बिरेन सिंह यांच्यावर पद सोडण्यासाठी दबाव वाढत आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, मणिपूरच्या प्रश्नावरुन बुधवारी संसदेत केंद्र सरकारविरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूर का जळतंय याबाबत संसदेत निवेदन करावं आणि संपूर्ण दिवसभर या विषयावर सांगोपांग चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

गृहमंत्री अमित शहा याबाबत दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यायला तयार आहेत. पण ही जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे त्यामुळं ते आपल्या जबाबदारीपासून पळू शकत नाहीत, त्यांनी दोन्ही सभागृहात देशाला या विषयावर संबोधित करावं म्हणून विरोधकांनी रान पेटवलं आहे. यामुळं गेल्या तीन दिवस संसदेचं कामकाज होऊ शकलेलं नाही. (Marathi Tajya Batmya)