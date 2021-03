मराठी आरक्षण LIve : सुप्रीम कोर्टात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीस सुरवात

नवी दिल्ली : संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावरील मॅरेथॉन सुनावणी सुरु झाली आहे. याआधी 5 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने मॅरेथॉन सुनावणीबाबतचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. 8 मार्च ते 18 मार्च या दरम्यान ही मॅरेथॉन सुनावणी पार पडणार आहे. त्यानुसार, आज सोमवारपासून सकाळी 10.45 वाजता सुप्रीम कोर्टाच्या कोर्ट नंबर 7 मध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. आजची ही सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहे. या सुनावणीचे लाईव्ह अपडेट्स फक्त 'सकाळ'वर...

- अपडेट्स

- आजची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहे.

The legislation provides for reservation in employment and education to the Maratha community.

The hearing will be conducted via video conferencing#MarathaReservation #SupremeCourt

