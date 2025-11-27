CJI SuryaKant किती कमवतात? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे रॉयल पगार अन् भत्ते! एका क्लिकवर...

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची नियुक्ती झाली आहे.याआधीचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. नव्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीनिमित्त सर्वांच्याच मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ न्यायाधीश नेमके किती पगार आणि सुविधा घेतात? याबाबतची अधिकृत माहिती खाली दिली आहे. .संसदेची मंजुरी आवश्यकसर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी हे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन आणि सेवाशर्ती) कायदा, १९५८ तर उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचे वेतन उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन आणि सेवाशर्ती) कायदा, १९५४ नुसार ठरवले जाते. या कायद्यात बदल करण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असते..७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर लागूसध्याचे वेतन आणि भत्ते २०१६ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर लागू झालेल्या सुधारणांवर आधारित आहेत. सरन्यायाधीशांच्या आदेशाने नेमलेल्या समितीने सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि संसदेने त्यास मंजुरी दिली..भारताच्या सरन्यायाधीशांचे (CJI) वेतन व भत्ते:- मासिक मूलभूत वेतन : २,८०,०००- वार्षिक पेन्शन : १६,८०,०००- महागाई भत्ता : लागू दरानुसार- घरभाडे भत्ता (HRA) : मूलभूत वेतनाच्या २४%- एकवेळ फर्निशिंग भत्ता : १० लाख- प्रोटोकॉल व औपचारिक खर्चासाठी मासिक भत्ता : ४५,०००.CJI Suryakant: कोणालाही अपेक्षा नव्हती! पदभार घेताच CJI सूर्यकांतांचा निर्णय देश चकित करणारा, सर्वात मोठी समस्या संपणार?.सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश:- मासिक मूलभूत वेतन : २,५०,०००- वार्षिक पेन्शन : १५ लाख- महागाई भत्ता : लागू दरानुसार- घरभाडे भत्ता : मूलभूत वेतनाच्या २४%- एकवेळ फर्निशिंग भत्ता : ८ लाख- मासिक खर्च भत्ता : ३४,०००.उच्च न्यायालयांचे इतर न्यायाधीश:- मासिक मूलभूत वेतन : २,२५,०००- वार्षिक पेन्शन : १३.५ लाख- महागाई भत्ता : लागू दरानुसार- घरभाडे भत्ता : मूलभूत वेतनाच्या २४%- एकवेळ फर्निशिंग भत्ता : ६ लाख- मासिक भत्ता : २७,०००याशिवाय सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या सर्व न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर एकरकमी २० लाख ग्रॅच्युइटी मिळते. न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता आणि सन्मान टिकवून ठेवण्यासाठी हे वेतन आणि सुविधा निश्चित केल्या जातात..CJI Suryakant यांचं एकच विधान… अन् परदेशी न्यायाधीशदेखील थक्क! न्यायालयांच्या निर्णयांचं भविष्य बदलणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.