Marathi Live News update: नागपुरात उष्णतेचा वाढता कहर, सात दिवसांत १८० मृत्यूंची नोंद; आरोग्य यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान

नागपुरात वाढत्या उष्णतेमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून गेल्या सात दिवसांत विविध कारणांनी १८० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. यामध्ये काही जणांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मेयो रुग्णालयात ५२ तर वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयात १२८ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. तीव्र उष्णतेमुळे उष्माघात, शरीरातील पाण्याची कमतरता, हृदयविकार, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि मेंदूविकाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. वृद्ध, लहान मुले, मजूर आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या नागरिकांना सर्वाधिक धोका असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले असून दुपारचे कडक ऊन टाळणे, भरपूर पाणी पिणे आणि त्रास जाणवल्यास तातडीने उपचार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.