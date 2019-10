पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी आता 'एअर इंडिया वन'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षिततेसाठी आता त्यांच्या दिमतीला अत्याधुनिक विमान येणाराय. हे विमान चक्क क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेनं सज्ज असेल. इतकंच काय त्यांच्या विमानाच्या दिशेनं येणारं क्षेपणास्त्र किंवा एखादा बाँब हवेतल्या हवेत उडवून देण्याची क्षमता या विमानात असणार आहे .

त्यांचं विमान आता एअर इंडियाचे नव्हे तर हवाईदलातलेच पायलट उडवणार आहेत. त्यासाठी हवाईदलाच्या पायलटना या नव्या विमानाच्या उड्डाणाचं प्रशिक्षणही दिलं जातंय. पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात हे नवं विमान भारताच्या ताब्यात येईल.

Air India is training around 10 IAF pilots for new aircraft Boeing 777 to be used to fly PM&other top Indian dignitaries from July 2020; 2 brand new Boeing 777 aircraft will come in use in July 2020.For the 1st time,Air India pilots won't fly with ‘Air India One’ special aircraft pic.twitter.com/JU44zaGLGq

— ANI (@ANI) October 10, 2019