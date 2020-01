जेएनयू हल्ल्यात नाव आल्यानंतर कोमल पोहचली महिला आयोगाकडे

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) झालेल्या हल्ल्यात दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी कोमल शर्मा हिचे नाव आल्यानंतर तिने राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणात आपले नाव बदनाम करण्यात येत असल्याचेही तिने म्हटले आहे.

Delhi: Komal Sharma, a student of Delhi University, approached National Commission for Women (NCW), complaining that her name has been maligned. NCW has written to the media houses as well as to Delhi Police to look into the matter.

