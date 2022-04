मुलीचा शोध घेण्यासाठी निघालेल्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार; तिघांना अटक

नवी दिल्ली : दिल्लीतील पंजाबी बाग परिसरात महिलेवर सामूहिक बलात्कार (Mass atrocities) झाल्याची घटना समोर आली आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी चार तासांत तीन आरोपींना अटक केली, तर एक आरोपी फरार आहे. ही महिला मुलीचा शोध घेण्यासाठी रात्री घराबाहेर पडली होती. मुलगी रात्री कुणाला काहीही न सांगता घराबाहेर गेली होती. यावेळी चार जणांनी मदतीच्या बहाण्याने तिला मादीपूरला नेले आणि सामूहिक बलात्कार केला. (Mass atrocities of a woman who went out to search for a girl)

प्राप्त माहितीनुसार, ३६ वर्षीय महिला मूळची नेपाळची आहे. ती पती आणि मुलांसह पंजाबी बाग भागात राहते. गुरुवारी रात्री महिलेची अल्पवयीन मुलगी काहीही न सांगता कुठेतरी निघून गेली. यामुळे आई तिला शोधण्यासाठी बाहेर पडली. यावेळी महिलेला चार युवकांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला असता युवक महिलेला मादीपूर येथील एका रेस्टॉरंटच्या बाहेर असलेल्या घरात नेले. तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार (Mass atrocities) केला.

आरोपींनी हरवलेल्या मुलीचा शोध घेण्यास मदत करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महिलेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला व सोबत गेली. युवकांनी महिलेला मादीपूर येथील रिकाम्या घरात नेले व मारहाण केली. त्यानंतर एक एक करून सर्वांनी सामूहिक बलात्कार (Mass atrocities) केला, असे महिलेने पोलिसांना सांगितले. या घटनेनंतर महिला हादरली असून, पोलिस समुपदेशन करीत आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक (arrested) केली आहे. तर एक आरोपी अद्यापही फरार आहे.