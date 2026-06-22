कोचिंग सेंटरला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या १४ गाड्या घटनास्थळी दाखल, अनेक विद्यार्थी अडकले, जीव वाचवण्यासाठी धडपड

Massive Fire at Lucknow Coaching Centre: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये एका कोचिंग सेंटरला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. काही क्षणांतच आगीने विक्राळ रूप धारण केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. आगीच्या ज्वाळा आणि दाट धुरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या दुर्घटनेत अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागली तेव्हा कोचिंग सेंटरमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. आग लागल्यानंतर काही वेळातच संपूर्ण इमारतीत धुराचे लोट पसरले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि एकच गोंधळ उडाला. अनेक विद्यार्थी घाबरून आरडाओरड करत बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू लागले. काही विद्यार्थ्यांनी खिडक्यांमधून उड्या मारून स्वतःचा जीव वाचवल्याचे सांगितले जात आहे..Delhi Restaurant Fire : दिल्लीत रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग, २१ जणांचा होरपळून मृत्यू; आपचे माजी आमदार घटनास्थळी दाखल.घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या १४ गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाचे जवान आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणाही घटनास्थळी दाखल झाल्या असून बचावकार्य वेगाने सुरू आहे..Delhi AC Explosion Incident : दिल्लीत धक्कादायक घटना ! घरातील एसीचा भीषण स्फोट, निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचा गुदमरून मृत्यू, मुलगा गंभीर.दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने घटनास्थळी पोहोचून बचावकार्याला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जखमी विद्यार्थ्यांवर त्वरित आणि योग्य उपचार करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. महत्त्त्वाचे म्हणजे या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेशही सरकारकडून देण्यात आले आहेत. सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असेही आश्वासनही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.