Parliament Protest: संसदेच्या परिसरामध्ये यंत्रणेची तारांबळ; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प, खासदार आणि अभ्यागत अडकले

नवी दिल्ली: शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी संसदेवर मोर्चा काढणारे कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) कार्यकर्ते सर्व अडथळे पार करून सर्वाधिक सुरक्षित ठिकाण मानल्या जाणाऱ्या आणि कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या संसद भवनाच्या परिसराजवळ जाऊन पोहोचल्यामुळे आज संसदेच्या आवारात सुरक्षा यंत्रणांची तारांबळ उडाल्याचे दिसले. तसेच संसदेत दोन्ही सभागृहांचे कामकाजदेखील आज होऊ शकले नाही..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.आंदोलनामुळे संसदेच्या आवारात अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करतानाच संसदेचे सर्व दरवाजे बंद केले होते. यामुळे खासदार व अभ्यागत यांना दीर्घकाळ संसद परिसरातच अडकून पडावे लागले. 'सीजेपी'चा मोर्चा रोखण्यासाठी राजधानीमध्ये ल्यूटियन्स दिल्लीत जंतर-मंतरपासून ते संसद भवनापर्यंत पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अनेक मार्गांवरील वाहतूकही वळविली होती. 'सीजेपी'चे कार्यकर्ते सकाळपासून जंतरमंतर परिसरात जमू लागले होते. घोषणाबाजी करत त्यांनी संसदेकडे मोर्चा वळवण्याचा प्रयत्न केला..पोलिसांनी आधी आंदोलनकर्त्यांना थांबवण्याचे आवाहन केले; मात्र गर्दी पुढे सरकल्यानंतर काही ठिकाणी धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर केला. राष्ट्रपती भवनाला लागून असलेला संसदेच्या जवळचा विजय चौक, रेल भवन, रफी मार्ग, संसद मार्ग या परिसरात 'सीजेपी'चे कार्यकर्ते पोहोचले होते. त्यांनी संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी काही ठिकाणी लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या..सीआयएसएफ तैनातया प्रकारानंतर संसद भवन परिसरातही तातडीने सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली. मकरद्वारापासून विजयचौक अवघ्या काही मीटर अंतरावर असल्याने आंदोलकांनी आत शिरण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना रोखण्यासाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) जवान तैनात करण्यात आले होते. तसेच संसद भवन इमारतीचे सर्व प्रवेशद्वार बंद करण्यात येऊन आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा जवानांना आदेश देण्यात आले. यामुळे खासदारांना आणि अभ्यागतांना दीर्घकाळ आतच अडकून राहावे लागले..कामकाज ठप्पकॉक्रोच जनता पक्षाच्या मोर्चामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सोमवारी कामकाज होऊ शकले नाही. 'नीट' परीक्षेतील गोंधळ, राममंदिरातील दानचोरी प्रकरणावर विरोधकांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी चर्चा हवी होती. मात्र कामकाज पत्रिकेमध्ये या विषयांचा उल्लेख नसल्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ होऊन टप्प्याटप्प्याने उद्यापर्यंत दोन्ही सभागृहे थांबविण्यात आली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.इंटरनेट सेवा बंदआंदोलनामुळे संसद भवन परिसरात मोबाइलवरील इंटरनेट सेवा बंद केली होती. याचाही फटका खासदारांना, अभ्यागतांना बसला. इंटरनेटसेवा विस्कळीत झाल्यामुळे मोबाइलवरील संदेश येणे थांबल्याने खासदारदेखील पत्रकारांकडेच बाहेर काय चालले आहे याबाबत विचारणा करत होते. तर, इंटरनेट बंद झाल्याने सर्वाधिक गैरसोय येथे वार्तांकन करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींची झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.