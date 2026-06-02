मथुरेत 'गीता ज्ञान' शिकवायचा, दुधाच्या प्रसादातून गुंगीचं औषध देत तरुणींवर अत्याचार; आयआयटीयन बाबाला अटक

गीता ज्ञान शिकवण्याच्या नावावर तरुणींना प्रसादातून अंमली पदार्थ खायला घालून लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली एका आयआयटीयन साधु बाबाला अटक करण्यात आलीय. उत्तर प्रदेशातील मथुरा इथं गोवर्धनच्या राधाकुंड परिसरात त्यानं छत्तीगढमधील तरुणीवर बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या ताब्यातून दोन तरुणींची सुटका करत कुटुंबियांकडे सोपवलं. IITian Baba Arrested in Mathura Over Abuse Allegations.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, ओडिशातील अभिषेक मिश्रा हा गीता ज्ञानाच्या नावावर अंमली पदार्थ तरुणींना खायला देत असे. त्यानंतर तरुणींचे लैंगिक शोषण करायचा. त्याने आयआयटी रुडकी इथून बीटेक केलं होतं. त्याचे आई-वडील सध्या भुवनेश्वर इथं राहतात..वयाच्या पन्नाशीत गुन्हा, ३४ वर्षांनी ८४व्या वर्षी दोषी, आज शिक्षेची सुनावणी; आरोपीचा VIDEO VIRAL.अभिषेक काही वर्षांपूर्वी राधाकुंड इथं आला होता. तो ऑनलाइन प्रवचन करून तरुणींना जाळ्यात ओढायचा आणि त्यांचे ब्रेनवॉश करत असे. त्यानं काही तरुणींना अंमली पदार्थांचे सेवन करायला लावून लैंगिक शोषणही केलं. तो जिथं रहायचा तिथं काही तरुणी होत्या अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पण त्या तरुणींनी त्याच्याविरोधात काही बोलण्यास नकार दिला. गेल्या काही दिवसात अनेक तरुणी घरी परतल्या होत्या..छत्तीसगढमधील तरुणी बीएससी नर्सिंगचं शिक्षण घेतेय. बहिणीला भेटण्यासाठी १५ मे रोजी मथुरेत आली होती. बहीण गेल्यानंतर आरोपीने तरुणीला दुधातून अंमली पदार्थ देत तिच्यासोबत बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रसादासाठी नाही म्हणायचं नसतं म्हणत त्याने तिला दूध प्यायला भाग पाडलं. त्यानंतर बेशुद्ध झालेल्या तरुणीला सकाळीच जाग आली. तेव्हा तिची तब्येत बिघडली होती आणि पोटही दुखत होतं..पीडिता या प्रकारानंतर घरी गेली आणि आई-वडिलांना घडलेला प्रकार सांगितला. बदनामीच्या भितीने मायलेकीने कुणालाही ही घटना सांगितली नाही. पण अभिषेक सातत्यानं वेगवेगळ्या नंबरवरून फोन करून धमकी देत होता. तसंच अंघोळीचा व्हिडीओ असून तो व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप पीडितेनं केलाय..पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर अभिषेकला ताब्यात घेण्यात आलं. तिथं आणखी दोन तरुणी आढळून आल्या. दोन्ही तरुणींना त्यांच्या कुटुंबियांच्या ताब्यात दिलं गेलं. त्यांना नशा मुक्ती केंद्रात पाठवण्यात आल्याचंही समजते.