देश

Yamuna Boat Capsized: मोठी बातमी! यमुना नदीत बोट उलटली; १० प्रवाशांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता, घटना कशी घडली?

Mathura boat capsized: मोटर बोटीचा तोल अचानक गेल्याने त्यातील यात्रेकरू नदीत बुडाले. आतापर्यंत १० ते १२ जणांना सुखरूप वाचवण्यात आले असून, इतर अनेक जण अद्याप बेपत्ता आहेत.
Yamuna Boat Capsized

Yamuna Boat Capsized

Vrushal Karmarkar
मथुरेतून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. वृंदावनमध्ये यमुना नदीत एक स्टीमर उलटल्याने सर्वत्र घबराट पसरली आहे. हा अपघात केशी घाटाजवळ झाला. जिथे स्टीमरमधील अंदाजे २५ जणांना अचानक तडाखा बसला. या अपघातात दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे १२ हून अधिक लोक बेपत्ता असून, इतर अनेक जण बुडाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

