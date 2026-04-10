Yamuna Boat Capsized: मोठी बातमी! यमुना नदीत बोट उलटली; १० प्रवाशांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता, घटना कशी घडली?

मथुरेतून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. वृंदावनमध्ये यमुना नदीत एक स्टीमर उलटल्याने सर्वत्र घबराट पसरली आहे. हा अपघात केशी घाटाजवळ झाला. जिथे स्टीमरमधील अंदाजे २५ जणांना अचानक तडाखा बसला. या अपघातात दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे १२ हून अधिक लोक बेपत्ता असून, इतर अनेक जण बुडाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..या अपघाताबाबत जिल्हाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह म्हणाले, "दुपारी २ वाजून ४५ मिनिटांनी यमुना नदीत एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. लुधियानाहून सुमारे ३० लोक यमुना नदीतून बोटीने प्रवास करत होते. ही दुर्दैवी घटना केसी घाटाजवळ घडली, जिथे एक बोट उलटली. बिहारीजींच्या आशीर्वादाने सर्वजण वाचतील. आम्ही मदतीसाठी स्थानिक लष्करी तळाशी संपर्क साधला आहे. आम्ही त्यांच्या मदतीची विनंती केली असून त्यांचे जवानही येत आहेत.".जिल्हाधिकारी म्हणाले, "जीव वाचवणे हे आमचे काम आहे आणि रुग्णालयांनाही सतर्क करण्यात आले आहे. रामकृष्ण मिशन रुग्णालय हे आमचे सर्वात मोठे रुग्णालय असून, आम्ही तिथेही उच्च सतर्कता बाळगली आहे." घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि प्रशासकीय पथके घटनास्थळी दाखल झाली. डायव्हर्सच्या मदतीने जलद बचावकार्य सुरू आहे. आतापर्यंत यमुना नदीतून १३ जणांना बाहेर काढण्यात आले असून, त्यापैकी ८ जणांची प्रकृती गंभीर आहे, तर ५ जण सुरक्षित आहेत. .बचावकार्य सुरू असून, घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. प्रशासन बेपत्ता लोकांचा सक्रियपणे शोध घेत आहे. या घटनेबाबत मथुरा (ग्रामीण) एसपी सुरेश चंद्र रावत यांनी सांगितले की, यमुना नदीत एक बोट उलटली. बावीस जणांना वाचवण्यात आले आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. वाचवण्यात आलेल्या लोकांना रुग्णवाहिका आणि आठ पीआरव्ही (पोलीस प्रतिसाद वाहन) युनिट्सद्वारे तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .किती लोक सुरक्षित आहेत आणि किती जणांनी दुर्दैवाने आपले प्राण गमावले आहेत, हे निश्चित करण्यासाठी आम्ही सध्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. येथे एक तरंगता पूल आहे आणि त्याची अवस्था खराब असल्याने, एक एजन्सी त्या तरंगत्या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम करत होती. हा अपघात याच सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामामुळे झाला असावा, असा संशय आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मथुरेतील बोट उलटण्याच्या घटनेची दखल घेतली आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, मृतांच्या कुटुंबीयांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.