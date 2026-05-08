Matka City: हे आहे भारतातले 'मटक्यांचे गाव' देशभरच नाहीत तर परदेशातूनही आहे मागणी, काय आहे वैशिष्ट्य ?

Matka City: India’s Hub of Earthen Pots: झाशीच्या कोछाभांवर गावातील मटक्यांसाठी प्रसिद्ध आहे, ज्यात काळ्या मातीचा वापर करून हाताने बनवलेले माठ नैसर्गिक थंड पाणी देतात.
भीषण उन्हाळा सुरू झाला की, फ्रीजच्या थंड पाण्यापेक्षा आजही अनेकांना मातीच्या माठातील नैसर्गिकरित्या थंड झालेले पाणी पिणे अधिक समाधानकारक वाटते. उत्तर प्रदेशातील झाशी शहराजवळील एक छोटेसे गाव आपल्या खास मातीच्या माठांसाठी संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. या गावाला 'मटक्यांचे शहर' म्हणून ओळखले जाते.

आजच्या या कडक उन्हात, झाशीच्या कोछाभांवरमध्ये तयार झालेल्या मटक्यांना देशभरातून मोठी मागणी आहे. या 'मटका सिटी'ची काही खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

