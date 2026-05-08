Matka City: हे आहे भारतातले 'मटक्यांचे गाव' देशभरच नाहीत तर परदेशातूनही आहे मागणी, काय आहे वैशिष्ट्य ?

भीषण उन्हाळा सुरू झाला की, फ्रीजच्या थंड पाण्यापेक्षा आजही अनेकांना मातीच्या माठातील नैसर्गिकरित्या थंड झालेले पाणी पिणे अधिक समाधानकारक वाटते. उत्तर प्रदेशातील झाशी शहराजवळील एक छोटेसे गाव आपल्या खास मातीच्या माठांसाठी संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. या गावाला 'मटक्यांचे शहर' म्हणून ओळखले जाते.आजच्या या कडक उन्हात, झाशीच्या कोछाभांवरमध्ये तयार झालेल्या मटक्यांना देशभरातून मोठी मागणी आहे. या 'मटका सिटी'ची काही खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:.पिढ्यानपिढ्यांचा वारसाझाशी-कानपूर हायवेवर वसलेल्या कोछाभांवर गावातील कुंभार समाज अनेक पिढ्यांपासून माठ बनवण्याचे काम करत आहे. येथील माठ देशातील इतर भागांत तयार होणाऱ्या माठांपेक्षा वेगळे आणि अधिक गुणकारी मानले जातात..काळ्या मातीची किमयायेथील माठ बनवण्यासाठी विशेष काळ्या मातीचा वापर केला जातो. काळ्या मातीमुळे या माठांमधील पाणी दीर्घकाळ नैसर्गिकरित्या थंड राहते.हे माठ केवळ पाणी थंड करत नाहीत, तर ते पाणी शुद्ध (Purify) करण्याचे कामही करतात..चाक नाही, तर हाताने दिला जातो आकारयेथील कुंभारांची कलाकुसर वाखाणण्याजोगी आहे. येथील माठ चाकावर न बनवता पूर्णपणे हाताने ठोकून तयार केले जातात. तासनतास मेहनत करून एक माठ घडवला जातो.कच्चा माठ तयार झाल्यावर तो भट्टीत विशिष्ट तापमानावर भाजला जातो, ज्यामुळे तो अनेक वर्षे टिकतो आणि त्याला तडे जात नाहीत..४. झाशी ते मुंबई-कोलकाता: जागतिक मागणीकोछाभांवरच्या माठांची कीर्ती इतकी मोठी आहे की, येथून ट्रक आणि ट्रेन भरून माठ देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाठवले जातात. मुंबई, कोलकाता, आग्रा, कानपूर आणि लखनऊ यांसारख्या मोठ्या शहरांतील व्यापारी येथून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात.झाशी-कानपूर हायवेवर किलोमीटरपर्यंत तुम्हाला या आकर्षक मटक्यांची दुकाने पाहायला मिळतात..खिशाला परवडणारी किंमतइतकी मेहनत आणि गुणधर्म असूनही, या माठांची किंमत अत्यंत माफक म्हणजे साधारण १०० ते २०० रुपयांच्या दरम्यान असते. उन्हाळ्यात मातीच्या सुगंधाचा अनुभव घेण्यासाठी कोछाभांवरचा माठ ही सर्वोत्तम निवड ठरते.आजच्या आधुनिक काळात जिथे फ्रीज आणि वॉटर प्युरिफायरचा वापर वाढला आहे, तिथे कोछाभांवरच्या या पारंपरिक कलेने आपली ओळख आजही घट्ट टिकवून ठेवली आहे.