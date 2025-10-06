देश

Bihar Election: बिहारमध्ये NDA सरकार की...? जनतेचा विश्वास कुणावर? निवडणुकीआधी धक्कादायक ओपिनियन पोल समोर

Bihar Assembly Elections Opinion Poll: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्याआधी, MATRIZE-IANS बिहार ओपिनियन पोलने राजकीय पक्षांबाबत एक महत्त्वपूर्ण भाकित केले होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. MATRIZE-IANS ने यासंदर्भात एक ओपिनियन पोल केला. या सर्वेक्षणानुसार, बिहारमध्ये NDA चा वरचष्मा असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केलेल्या कामाला लोक मान्यता देत असल्याचे दिसून येते. मॅट्रिज-आयएएनएसच्या जनमत सर्वेक्षणानुसार, २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए १५०-१६० जागा जिंकू शकते. तर महाआघाडी ७०-८० जागा जिंकू शकते. इतर ९-१२ जागा जिंकू शकतात.

