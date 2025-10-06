Bihar Election: बिहारमध्ये NDA सरकार की...? जनतेचा विश्वास कुणावर? निवडणुकीआधी धक्कादायक ओपिनियन पोल समोर

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. MATRIZE-IANS ने यासंदर्भात एक ओपिनियन पोल केला. या सर्वेक्षणानुसार, बिहारमध्ये NDA चा वरचष्मा असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केलेल्या कामाला लोक मान्यता देत असल्याचे दिसून येते. मॅट्रिज-आयएएनएसच्या जनमत सर्वेक्षणानुसार, २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए १५०-१६० जागा जिंकू शकते. तर महाआघाडी ७०-८० जागा जिंकू शकते. इतर ९-१२ जागा जिंकू शकतात. .सर्वेक्षणानुसार, एनडीएला ४९ टक्के, महाआघाडीला ३६ टक्के आणि इतरांना १५ टक्के मते मिळू शकतात. एनडीएमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे. सर्वेक्षणानुसार, भाजपला ८०-८५ जागा, जेडीयूला ६०-६५, एचएएमला ३-६, एलजेपी (आर) ४०६ आणि आरएलएमला १-२ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. महाआघाडीमध्ये, आरजेडीला ६०-६५ जागा, काँग्रेसला ७-१०, सीपीआय-एमएलला ६-९, सीपीआय ०-१, सीपीआयएमला ०-१ आणि व्हीआयपीला २-४ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे..Bihar Assembly Elections 2025: अखेर बिहारमध्ये रणशिंग फुंकलं! निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर.या सर्वेक्षणात लोकांना विचारण्यात आले की मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांची पहिली पसंती कोण आहे. नितीश कुमार यांना ४२%, तेजस्वी यादव यांना १५%, प्रशांत किशोर यांना ०९%, चिराग पासवान यांना ०८%, सम्राट चौधरी यांना ०३% आणि इतरांना २३% लोकांनी पसंती दिली. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. .मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांसाठी आणि दुसऱ्या टप्प्यात १२२ जागांसाठी मतदान होईल. बिहारमध्ये एकूण २४३ विधानसभा जागा आहेत. निवडणुकीची अधिसूचना १० ऑक्टोबर रोजी जारी केली जाईल. अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर असेल. .Bihar Assembly Election 2025: बिहार निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करत, ‘ECI’ने मतदारांनाही केल्या १० महत्त्वाच्या सूचना!.अर्जांची छाननी १८ ऑक्टोबर रोजी होईल आणि २० ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यासाठी अधिसूचना १३ ऑक्टोबर रोजी जारी केली जाईल, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर असेल. उमेदवारी अर्जांची छाननी २१ ऑक्टोबर रोजी होईल आणि २३ ऑक्टोबरपर्यंत नावे मागे घेता येतील, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.