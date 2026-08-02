मायावतींनी व्याह्यासह दोघांची पक्षातून केली हकालपट्टी, आधी 4 राज्यांची जबाबदारी काढून घेत केलेली कारवाई

उत्तर प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राजकीय हालचालींना सुरुवात झालीय. बहुजन समाज पार्टीमध्ये फेरबदल केले जात आहेत. पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी थेट व्याह्याची पक्षातून हकालपट्टी केलीय. मायावती यांच्या भावाचा मुलगा आकाश आनंदचे सासरे अशोक सिद्धार्थ यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आलंय. त्यासोबत बसपा समन्वयक रणधीर सिंह बेनीवाल यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय..पक्षातून हकालपट्टी करण्याआधी मायावती यांनी अशोक सिद्धार्थकडून दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांचा प्रभार काढून घेतला होता. या जबाबदाऱ्या काढून घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर अधिकृत पोस्ट करत मायावती यांनी दोन्ही नेत्यांटची पक्षातून हकालपट्टी केल्याची घोषणा केलीय..मला दुसरं आयुष्य मिळालं, माफ केलं ही खूप मोठी गोष्ट; PM मोदींनी माफ करताच विद्यार्थीनीचा नवा VIDEO.मायावती यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी उमेदवार निश्चित करण्याचे अधिकार माझ्याकडे आहेत. लखनऊतील पक्ष कार्यालयात २५ पेक्षा जास्त उमेदवार निश्चित करण्यात आले आहेत. इतर जागांवरही उमेदवार मीच निश्चित करणार आहे..अशोक सिद्धार्थ यांच्याशिवाय रणधीर सिंह बेनीवाल यांचीही जबाबदारी काढून घेतली होती. बेनीवाल यांच्याकडे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर या राज्यांची जबाबदारी होती. दोघांनाही पक्षातून काढून टाकल्याचं सोशल मीडियावरून जाहीर केलं आहे..आकाश आनंद हे फक्त पक्षाने ठरवलेल्या उमेदवारांच्या घोषणेसाठी सभा घेत आहेत. त्यांचे पक्षातील स्थान कमी करणं किंवा वाढवणं याच्याशी काही संबंध नाही. मायावती यांनी पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना आवाहन केलंय की, आकाश आनंद यांच्याबाबत सोशल मीडियावर चुकीचं काही पसरवू नका आणि अफवांपासून सावध रहा..देशातील काही राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत माझ्या सूचनेनुसारच सभांसाठी आकाश आनंद गेले होते. गेल्या वर्षभरापासून पक्षांच्या आढावा बैठका आणि सभांसाठी त्यांना पाठवलं जात आहे. ते प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेनं जबाबदारी पार पाडत आहेत. पक्षाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार सगळ्या गोष्टी होतायत असंही मायावती यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.