MCD Exit Poll 2022: दिल्ली महापालिकेत 'आप'ला बहुमत; एक्झिट पोल्स जाहीर

By

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या महापालिका निवडणुकांचे विविध कंपन्यांचे एक्झिट पोल्स जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार, यामध्ये दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टीलाच महापालिका निवडणुकांमध्येही बहुमत मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. हा भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. (MCD Exit Poll 2022 AAP may gets majority in Delhi Municipal Corporation)

इंडिया टुडेचा एक्झिट पोल काय?

आप - १४९-१७१

भाजप - ६९-९१

काँग्रेस - ०३-०७

इतर - ०५-०९

ईटीजी-टीएनएन

आप - १४६-१५६

भाजप - ८४-९४

काँग्रेस - ०६-१०

इतर - ०० -०४