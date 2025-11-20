Meerut Hospital : निष्काळजीपणाचा कळस ! डॉक्टरने अडीच वर्षाच्या मुलाच्या जखमेवर टाक्याऐवजी लावले फेविक्विक, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दखल

Summaryमेरठमध्ये एका डॉक्टरने अडीच वर्षांच्या मुलाच्या डोळ्याजवळील जखमेवर टाके न घालता चक्क फेविकॉल लावल्याचा गंभीर आरोप आहे.योग्य वैद्यकीय तपासणी न करता डॉक्टरांनी पालकांना बाहेरून फेविकॉल आणायला सांगितले.फेविकॉल लावल्यानंतर मुलाला संपूर्ण रात्रभर तीव्र वेदना सहन कराव्या लागल्या..उत्तरप्रदेशातील मेरठमधील एका डॉक्टरचा निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका अडीच वर्षांच्या मुलाच्या डोळ्याच्या दुखापतीवर अशा पद्धतीने उपचार करण्यात आले की त्याबद्दल ऐकणाऱ्या सर्वांनाच हादराच बसेल. मुलाला जखम झाली होती त्यामुळे टाके घालावे लागणार होते, परंतु डॉक्टरांनी जखमेवर पाच रुपयांचे फेविकॉल लावले असा आरोप आहे. परिणामी, मुलाला रात्रभर वेदना होत राहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या रुग्णालयात डॉक्टरांना फेविकॉल काढून टाकण्यासाठी तीन तास लागले. .ही विचित्र आणि त्रासदायक घटना मेरठमधील जागृती विहार एक्सटेंशनमधील मेपल्स हाइट्समध्ये घडली. फायनान्सर सरदार जसविंदर सिंग यांचा अडीच वर्षांचा मुलगा मनराज त्या संध्याकाळी घरी खेळत असताना टेबलाच्या कोपऱ्यावर आदळला. त्याला डोळ्याजवळ दुखापत झाली आणि त्यातून रक्तस्त्राव होऊ लागला. मुलाला रडताना पाहून कुटुंबीय घाबरले आणि त्यांनी त्याला उपचारासाठी शहरातील एका खाजगी रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनी जखमेची योग्य तपासणी केली नाही किंवा प्राथमिक उपचार देखील केले नाहीत असा कुटुंबाचा आरोप आहे. टाके घालणे तर सोडाच, त्या डॉक्टरने पालकांना बाहेरून पाच रुपयांचे फेविकॉल आणण्यास सांगितले. कुटुंबाने डॉक्टरांवर विश्वास ठेवून ते आणले. जखम साफ करण्याऐवजी, डॉक्टरांनी कापलेल्या जागेवर फेविकॉल चिकटवले. जसविंदर सिंग म्हणाले की मुलाला सतत वेदना होत होत्या. डॉक्टरांनी त्यांना वारंवार आश्वासन दिले की मूल फक्त घाबरले आहे आणि काही वेळात वेदना कमी होतील. परंतु कमी होण्याऐवजी, रात्रभर वेदना वाढतच राहिल्या..Kolhapur Crime News : डॉक्टर मुलीने ७८ वर्षीय वडिलांना चावून बोटचं तोडलं, छातीवर लाथ मारली अन्; कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ.मुलाचा रात्रभर टाहोरात्रभर मुलाची अस्वस्थता पाहून पालकांची चिंता वाढली. सकाळी, त्यांनी त्याला लोकप्रिया रुग्णालयात नेले. जेव्हा डॉक्टरांना जखमेवर फेविकॉल लावल्याचे आढळले तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असू शकते. जर फेविकॉलची थोडीशी मात्रा डोळ्यात गेली असती तर मुलाच्या दृष्टीवर परिणाम होऊ शकला असता. लोकप्रिया रुग्णालयातील डॉक्टरांना फेविकॉल काढण्यासाठी जवळजवळ तीन तास लागले. त्यांनी त्वचेला किंवा डोळ्यांना कोणतेही नुकसान होऊ नये म्हणून काळजीपूर्वक फेविकॉलचा एकेक थर काढून टाकला. फेविकॉल धुतल्यानंतर, जखमेचे खरे स्वरूप उघड झाले आणि डॉक्टरांनी ताबडतोब चार टाके घातले. जसविंदर सिंग म्हणाले, "आम्हाला समजले नाही की एक डॉक्टर इतका बेजबाबदार कसा असू शकतो. त्याने योग्यरित्या टाके घायला हवे होते तिथे अशा जखमेवर फेविकॉल लावले." .मुख्यमंत्री कार्यालयाचे चौकशीचे आदेश मेरठचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील डॉक्टर अशोक कटारिया यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत सांगितले की, "मुलाच्या कुटुंबाकडून आम्हाला तक्रार मिळाली आहे. ही अतिशय संवेदनशील आणि चिंताजनक बाब आहे. एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी संपूर्ण घटनेची चौकशी करत आहे. अहवाल आल्यानंतर, संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.".FAQsप्र1. डॉक्टरांनी जखमेवर टाके न घालता फेविकॉल का लावला? ➡️ कुटुंबाच्या आरोपानुसार, डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा करत स्वस्त आणि चुकीची पद्धत वापरली, जी वैद्यकीयदृष्ट्या धोकादायक आहे.प्र2. फेविकॉल जखमेवर लावणे धोकादायक का आहे? ➡️ फेविकॉलमध्ये असलेली रसायने त्वचा व डोळ्यांसाठी घातक ठरू शकतात आणि संसर्ग तसेच कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकते.प्र3. मुलाला कोणते धोके संभवत होते? ➡️ जर फेविकॉल डोळ्यात गेला असता तर मुलाच्या दृष्टीवर कायमस्वरूपी परिणाम झाला असता.प्र4. लोकप्रिया रुग्णालयात काय उपचार झाले? ➡️ डॉक्टरांनी तीन तास काळजीपूर्वक फेविकॉल काढून जखमेवर योग्य टाके घातले.प्र5. सरकारने या प्रकरणावर काय कारवाई केली? ➡️ मुख्यमंत्री कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.प्र6. ही घटना समाजासाठी काय संदेश देते? ➡️ खाजगी रुग्णालयातही उपचार करताना डॉक्टरांची पात्रता आणि प्रक्रिया तपासणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.