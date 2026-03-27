Pakistani Spy Case: 'ई-रिक्षावाली' निघाली पाकिस्तानी हेर! मीरा ठाकूरचा मुंबई पोलीसशी काय संबंध? वाचा पूर्ण प्रकरण

देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या एका खळबळजनक हेरगिरी प्रकरणाचा गाझियाबाद पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. यामध्ये मथुरा येथील रहिवासी मीरा प्रजापती उर्फ मीरा ठाकूर हिचे नाव समोर आले असून, ती थेट पाकिस्तानी हँडलर्सच्या संपर्कात असल्याचा आरोप आहे.गाझियाबादच्या कौशांबी परिसरातून पोलिसांनी मीराठाकूरसह चार जणांना अटक केली आहे. मीराचे राहणीमान इतके सामान्य होते की, शेजारीच काय पण तिच्या कुटुंबालाही तिच्या या काळ्या कृत्यांची पुसटशी कल्पना नव्हती..कोण आहे मीरा ठाकूर?मीरा मूळची मथुरेच्या औरंगाबाद भागातील महादेव कॉलनीची रहिवासी आहे. ८ वर्षांपूर्वी तिने तिथे घर घेतले होते. ती आपल्या पतीपासून वेगळी राहत होती (पती दोन वर्षांपूर्वी सोडून गेला होता). तिला १० आणि ४ वर्षांच्या दोन मुली आहेत.कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून ती मथुरेच्या रस्त्यांवर ई-रिक्षा चालवायची. लोकांच्या नजरेत ती एक कष्टकरी महिला होती, जी आपल्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी मेहनत करत आहे..हेरगिरीचे जाळे आणि पाकिस्तानी कनेक्शनतपासात समोर आले आहे की, मीरा फेसबुकच्या माध्यमातून नौशाद आणि सोहेल नावाच्या संशयित व्यक्तींच्या संपर्कात आली होती. हे लोक थेट पाकिस्तानमधून ऑपरेट होणाऱ्या ग्रुपशी संबंधित होते.मीराच्या मोबाईलमध्ये मथुरेतील अनेक अतिसंवेदनशील भागांचे फोटो सापडले आहेत. ती हे फोटो पाकिस्तानी हँडलर्सना पाठवत असे. हा गट देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणी गुपचुप सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या आणि तिथली माहिती चोरण्याच्या तयारीत होता..मुंबई पोलिसांशी संबंध?मीरा ठाकूरच्या अटकेनंतर तिचे काही जुने फोटो व्हायरल झाले आहेत. सूत्रांच्या नुसार, हेरगिरीच्या जगात येण्यापूर्वी मीरा मुंबई पोलिसांसाठी 'खबरी' म्हणून काम करायची.व्हायरल झालेल्या फोटोंमध्ये ती मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पुष्पगुच्छ देताना दिसत आहे. याचाच फायदा घेऊन तिने आपला प्रभाव वाढवला असावा, असा संशय आहे..शेजारी आणि नातेवाईक थक्कमीराच्या अटकेची बातमी समजताच मथुरेतील तिच्या कॉलनीत सन्नाटा पसरला आहे. शेजाऱ्यांच्या मते, तिचे वागणे सर्वांशी चांगले होते आणि ती जास्त कोणाशी मिसळत नसे. तिचा पुतण्या सत्य जाणून घेण्यासाठी सध्या गाझियाबादला पोहोचला आहे.प्रशासनाची भूमिकागाझियाबाद पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा (IB) आता या नेटवर्कच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मीराने आतापर्यंत किती माहिती पाकिस्तानात पाठवली आणि या कटात आणखी किती जण सामील आहेत, याचा तपास युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रकरणाने सीमावर्ती आणि धार्मिक क्षेत्रांमधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.