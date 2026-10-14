Meerut Blue Drum Murder : देशभरात गाजलेल्या 'निळा ड्रम' हत्याकांडाचा निकाल; मुस्कान रस्तोगी आणि प्रियकर साहिल शुक्लाला थेट फाशीची शिक्षा!

मेरठ/लखनौ : उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे घडलेल्या आणि संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बहुचर्चित ‘ब्लू ड्रम हत्याकांड’प्रकरणी (Blue Drum Murder Case) न्यायालयाने अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मेरठ येथील न्यायालयाने या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी आणि तिचा प्रियकर साहिल शुक्ला या दोघांनाही दोषी ठरवत थेट फाशीची (Death Penalty) शिक्षा सुनावली आहे. अनैतिक प्रेमसंबंधांतून पती सौरभ राजपूत याची निर्घृण हत्या करून त्याचा मृतदेह एका निळ्या प्लास्टिकच्या ड्रममध्ये लपवल्याचा हा अंगावर काटा आणणारा गुन्हा सिद्ध झाला आहे..अनैतिक संबंधांतून पतीची हत्या; मृतदेह ड्रममध्ये लपवलापोलीस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुस्कान रस्तोगी हिचे साहिल शुक्लासोबत अनैतिक प्रेमसंबंध होते. या अनैतिक नात्यात अडसर ठरत असल्याने दोघांनी मिळून पती सौरभ राजपूत याचा काटा काढण्याचा कट रचला. सौरभची निर्घृणपणे हत्या केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपींनी एका मोठ्या निळ्या प्लास्टिकच्या ड्रममध्ये त्याचा मृतदेह कोंबला. दुर्गंधी पसरू नये म्हणून ड्रममध्ये रासायनिक पावडर टाकून तो घरातील एका कोपऱ्यात लपवून ठेवण्यात आला होता..SPPU Campus Agitation Row : पुणे विद्यापीठात आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शनांवर बंदी! व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयावरून विद्यार्थी संघटना आक्रमक.'दुर्मिळातील दुर्मिळ' गुन्हा; न्यायालयाचा कडक निकालसौरभ अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असल्याने कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. तपासादरम्यान संशय बळावल्याने घराची झडती घेतली असता निळ्या ड्रममधून सौरभचा सडलेला मृतदेह हाती आला आणि या भयानक कटाचा पर्दाफाश झाला. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी सादर केलेले फॉरेन्सिक पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब ग्राह्य धरत न्यायालयाने हा गुन्हा 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' (Rarest of Rare) ठरवला. समाजाला सुन्न करणाऱ्या या क्रूर कृत्यासाठी न्यायालयाने मुस्कान आणि साहिल या दोघांनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.