हुंड्याच्या मागणीला मुलीच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या अनोख्या गाडीची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. लग्नासाठी मुलाकडच्यांनी महागडी थार गाडी मागितल्याचा आरोप आहे. मात्र, मुलीच्या कुटुंबीयांनी त्यांची मागणी पूर्ण करण्याऐवजी चक्क खेळण्यातील थार गाडी त्यांच्या हातात दिली. एवढंच नाही, तर हे लग्नही रद्द केलं. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मेरठमधील ज्ञानपूर गावातील एका व्यक्तीने आपल्या मुलाचं लग्न सोलाना गावातील मुलीशी ठरवलं होतं. शनिवारी सकाळी मुलाच्या लग्नाची चिठ्ठी घेऊन ते मुलीच्या घरी पोहोचले होते. यावेळी दोन्ही कुटुंबांमध्ये लग्नाबाबत चर्चा सुरू असताना मुलाकडच्यांनी हुंड्यात थार गाडीची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मागणीमुळे मुलीकडचे नाराज झाले आणि त्यांनी वेगळ्याच पद्धतीने उत्तर देण्याचं ठरवलं..Meerut Blue Drum Murder : देशभरात गाजलेल्या 'निळा ड्रम' हत्याकांडाचा निकाल; मुस्कान रस्तोगी आणि प्रियकर साहिल शुक्लाला थेट फाशीची शिक्षा!.मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाकडच्या मंडळींना सकाळपासून रात्रीपर्यंत घरी बसवून ठेवलं. त्यानंतर संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या सुमारास त्यांच्यासमोर खऱ्या थार गाडीऐवजी खेळण्यातील थार आणून ठेवली. उपस्थित लोकांनी या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ चित्रित केला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकाराची चर्चा सुरू झाली आहे..व्हायरल व्हिडीओमध्ये काही लोक खुर्च्यांवर बसलेले दिसतात. याचवेळी एक व्यक्ती त्यांच्या जवळ खेळण्यातील गाडी घेऊन येते. 'तुम्हाला माणूस नको होता, तर ब्रँड हवा होता. म्हणून आम्ही तुम्हाला गाडी दिली आहे. आता ही चालवा,' अशा आशयाचं वक्तव्य तो करताना ऐकू येतो. याशिवाय, मुलाकडच्यांनी जी गाडी मागितली होती, ती देणं शक्य झालं नाही; मात्र आता मुलाचं लग्न रद्द झालं असून साखरपुडा परत करताना त्यांना थार गाडी दिल्याचंही व्हिडीओमध्ये सांगितलं जात आहे. 'जसं काम केलं, तसंच उत्तर मिळायला हवं,' अशी टिप्पणीही ऐकायला मिळते..Meerut Viral Video: मेरठमध्ये कांवडियांनी पोलिसांना मारहाण केली? व्हायरल व्हिडिओमागचं खरं सत्य समोर.या घटनेमुळे हुंड्याच्या मागणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, व्हिडीओतील दावे आणि घटनेचा संपूर्ण तपशील स्वतंत्रपणे पडताळलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व बाबींची अधिकृत पुष्टी होणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.