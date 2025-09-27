देश

ना ओळख, ना वाद.... आईसमोर ५ वर्षांच्या चिमुकल्याचं शीर उडवलं, क्रूर आरोपीचं हादरवणारं कृत्य

Crime News : मध्य प्रदेशातील धार इथं एका मनोरुग्णाने ५ वर्षीय चिमुकल्याची निर्घृण हत्या केलीय. एकाच घावात चिमुकल्याचं आईसमोरच शीर उडवलं. या घटनेनंतर शेजाऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत आरोपीचा मृत्यू झालाय.
Mentally Ill Man Beheads 5-Year-Old in Front of Mother

सूरज यादव
पाच वर्षांच्या चिमुकल्याची त्याच्या आईच्या डोळ्यासमोरच हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. मनोरुग्णाने घरात घुसून चिमुकल्याचा शीर धडापासून वेगळं केलं. घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. आईच्या डोळ्यादेखत तिच्या पोटच्या लेकराची निर्घृण हत्येची घटना हादरवणारी आहे. मध्य प्रदेशातील धार इथं ही घटना घडलीय. चिमुकल्याच्या कुटुंबासोबत कसला वाद नाही, ओळखही नसलेल्या आरोपीनं एक वार करताच शीर धडापासून वेगळं झालं होतं.

