Government Action on Meta: ‘मेटा’च्या ‘अल्गोरिदम’वर सरकारी कंट्रोल? डीपफेक, प्रचारकी मजकूर रोखण्यासाठी केंद्राने दिले मोठे निर्देश

नवी दिल्ली: डीपफेक, प्रचारकी मजकूर आणि अन्य फेरफार केलेला अथवा बेकायदा कंटेंट रोखण्यासाठी ‘मेटा’ने अल्गोरिदममध्ये बदल करावेत आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर करावा, अशा सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिल्या आहेत. सरकारकडून ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्मवरील डीपफेक, बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट आणि अन्य हानिकारक आशयाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, काही दिवसांत ‘मेटा’च्या कामकाजाची छाननी अधिक तीव्र करण्यात आली आहे..केंद्र सरकारने या मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरील बाललैंगिक शोषण आणि डीपफेक सामग्रीशी संबंधित त्रुटींबद्दल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी यापूर्वी माफी मागितली होती. ‘मेटा’च्या तांत्रिक पथकाची शुक्रवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत ‘मेटा’ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक कंटेंट शोधण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची सध्याची यंत्रणा स्पष्ट केली..PMC Tree Cutting Issue : बांधकामासाठी ५०० झाडं तोडली, पण ३५०० कुठे लावली? नियमबाह्य वृक्षतोडीवरून पुणे महापालिकेची कोंडी.मात्र, डीपफेक, प्रचारकी मजकूर आणि फेरफार केलेल्या माध्यमांचा प्रसार रोखण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये ठोस बदल करण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांनी धरला. हानिकारक आणि फेरफार केलेला कंटेंट शोधून तो हटवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये विशिष्ट बदल करण्याची सूचना सरकारने केली आहे, अशी मागणी सूत्रांनी दिली. मजकूर छाननी व्यवस्था मजबूत करणे, अधिकृत सरकारी यंत्रणांकडून आलेल्या मजकूर हटवण्याच्या विनंत्यांवर वेगाने कारवाई करणे आणि ‘मेटा’च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह कोणत्या वापरकर्त्याला कोणता कंटेंट दाखवायचे हे ‘मेटा’चे अल्गोरिदम ठरवितात..‘मेटा’ स्वतः कंटेंट निवडून वापरकर्त्याला दाखवत असेल, तर ती गोष्ट त्यांच्या मध्यस्थ दर्जाशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न केंद्र सरकारकडून उपस्थित होत आहे. ‘मेटा’ माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत आहे, की वापरकर्त्याला कोणता कंटेंट दाखवायचा, हे ठरवून प्रकाशकाची भूमिका बजावत आहे, याचीही तपासणी करण्यात येत आहे. ‘मेटा’च्या अधिकाऱ्यांबरोबरील बैठकांवरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला.केंद्राच्या ‘मेटा’ला सूचनाडीपफेक, प्रचारकी मजकूर रोखणारा अल्गोरिदम सक्षम करा हानिकारक कंटेंट रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा द्या हानिकारक, अवैध, दिशाभूल करणारा कंटेंट वेगाने शोधून हटवण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करा कंटेंट हटवण्याच्या अधिकृत सरकारी यंत्रणांच्या विनंत्यांवर तातडीने कार्यवाही करा डेटा स्थानिकीकरणाच्या नियमांचे पालन करा डीपफेक, मॉर्फ केलेले फोटो व दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट रोखण्यासाठी सरकारसोबत अधिक समन्वय ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.