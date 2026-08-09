देश

Government Action on Meta: ‘मेटा’च्या ‘अल्गोरिदम’वर सरकारी कंट्रोल? डीपफेक, प्रचारकी मजकूर रोखण्यासाठी केंद्राने दिले मोठे निर्देश

Government Seeks Changes in Meta’s Algorithms: मेटाच्या अल्गोरिदमवर केंद्र सरकारने निर्देश दिले असून डीपफेक, दिशाभूल करणारा कंटेंट आणि बेकायदा आशय रोखण्यासाठी कृती आराखडा मागवला आहे.
Government Action on Meta

Government Action on Meta

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: डीपफेक, प्रचारकी मजकूर आणि अन्य फेरफार केलेला अथवा बेकायदा कंटेंट रोखण्यासाठी ‘मेटा’ने अल्गोरिदममध्ये बदल करावेत आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर करावा, अशा सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिल्या आहेत. सरकारकडून ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्मवरील डीपफेक, बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट आणि अन्य हानिकारक आशयाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, काही दिवसांत ‘मेटा’च्या कामकाजाची छाननी अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.

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