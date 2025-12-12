देश

Satya Nadella : मायक्रोसॉफ्टची भारतात तब्बल १७.५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; सत्या नाडेला यांचा मोठा निर्णय, लाखोंना देणार 'एआय'चं ट्रेनिंग!

Microsoft Announces Record $17.5 Billion Investment in India : मायक्रोसॉफ्टच्या सत्या नाडेला यांनी भारतातील एआय आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल १७.५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जाहीर केली. यामुळे एआय कौशल्य प्रशिक्षण, डेटा सेंटर विस्तार आणि डिजिटल वाढ वेगाने होणार आहे.
बंगळूर : मायक्रोसॉफ्टचे (Microsoft) अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला (Satya Nadella) यांनी गुरुवारी भारतासाठी कंपनीची नवी आणि आतापर्यंतची सर्वांत मोठी गुंतवणूक जाहीर केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मायक्रोसॉफ्ट भारतात तब्बल १७.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही मायक्रोसॉफ्टची आशियातील सर्वांत मोठी गुंतवणूक ठरणार आहे.

