Iran Attack: आखाती देशांवर इराणचे हल्ले; अमेरिका, इस्राईलकडून इराणच्या शिराझ शहरावर ड्रोनचा मारा, नेतान्याहू यांना मारण्याची शपथ!

दुबई : इराणने संयुक्त अरब अमिरातीतील तीन प्रमुख बंदर रिकामी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर रविवारी आखाती देशांमध्ये इराणकडून पुन्हा हल्ले करण्यात आले. ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्यात आल्याचे वृत्त विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिले आहे..इराणच्या आरोग्य मंत्रालयानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिका आणि इस्राईलच्या हल्ल्यांमध्ये २२३ महिला आणि २०२ मुले ठार झाली आहेत. मात्र, या हल्ल्यांमध्ये १,३०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येते..निवासी भागावर हल्लाअमेरिका आणि इस्राईने रविवारी पहाटे इराणमधील दक्षिणेकडील शिराझ शहरातील गरीब वस्तीमधील निवासी भागाला लक्ष्य केले. या हल्ल्यात श्रमिक वर्गाची घरे उद्ध्वस्त झाली. काही घरे पूर्णपणे नष्ट झाली असून, अनेक लोक जखमी झाले आहेत. मृत्यूबाबत तात्काळ कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. या हल्ल्याबाबत इस्राईल किंवा अमेरिकेकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. शुक्रवारी इस्राईलने शिराझमधील क्षेपणास्त्र सुविधेला लक्ष्य केल्याचा दावा केला होता..उड्डाणाला परवानगी नाकारलीइराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या दोन गुप्तचर विमानांना आपल्या हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करण्याची परवानगी स्वित्झर्लंडने नाकारली आहे. स्वित्झर्लंडच्या कायद्यानुसार युद्धाशी संबंधित लष्करी उद्देशासाठी उड्डाणांना परवानगी देता येत नाही. मात्र, मानवी मदत, वैद्यकीय वाहतूक किंवा युद्धाशी संबंध नसलेल्या उड्डाणांना परवानगी दिली जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले..नेतान्याहू यांना मारण्याची शपथइराणच्या 'रिव्होल्यूशनरी गार्ड'ने रविवारी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा शोध घेऊन त्यांना ठार मारण्याची शपथ घेतली, असे वृत्त सरकारी वृत्तसंस्था 'आयआरएनए'ने दिले आहे. 'जर गुन्हेगार असलेले इस्राईलचे पंतप्रधान अजून जिवंत असतील, तर आम्ही त्यांचा पाठलाग सुरू ठेवू आणि पूर्ण ताकदीने त्यांना ठार करू,' असे रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे..नागरिकांना बाहेर पडण्याचे आवाहनकैरो : मित्रदेशांनी युद्धनौका पाठवून महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीचे संरक्षण करावे, असे आवाहन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यानंतर इराणने संयुक्त अरब अमिरातीतील तीन बंदरांमधून लोकांना बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, लेबनॉनमधील मानवी संकट अधिक तीव्र झाले आहे. इस्राईलने हिज्बुल्ला संघटनेच्या दहशतवाद्यांवर हल्ले सुरू ठेवले असून, ८०० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, साडेआठ लाख नागरिक विस्थापित झाले आहेत. इराणने शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन अरब राष्ट्रांवर डागले आहेत. इराणच्या सैन्याने इशारा दिला असून, तेलसंबंधित पायाभूत सुविधांवर हल्ला झाला तर इराण अमेरिकेशी संबंधित तेल, आर्थिक आणि ऊर्जा संरचनांना लक्ष्य करतील. खार्ग बेटावरील हल्ल्यांमध्ये तेलसुविधांना नुकसान झाले नाही.