Mika Singh: '...तर मी गाणं सोडेन!' का संतापला मिका सिंग?

Mumbai: उत्तराखंडमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात मद्य प्राशन करून गाने गायल्याचा आरोप प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी यांच्यावर झाल्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. आता दलेर यांचा भाऊ आणि बॅलिवूडचा प्रसिद्ध गायक मिका सिंग याने या वादात उडी घेत, दलेर यांचे जोरदार समर्थन केले आहे. मिका सिंगने सोशल मीडियात व्हिडिओ शेअर करत आपली बाजू मांडली आहे. .Daler Mehndi: 'मद्य पिऊन गाऊ नका..!' उत्तराखंडच्या मंत्र्यांनी दलेर मेहंदी यांना मंचावरच विचारला जाब.पंजाबी गायक दलेर मेहंदी यांच्या उत्तराखंडमधील एका कार्यक्रमातील सादरीकरणावरून सुरू झालेल्या वादात आता त्यांचा भाऊ आणि गायक मिका सिंग याने प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘दलेर मेहंदी दारू पिताना दिसले, तर मी गाणं सोडेन,’ असे आव्हान मिका सिंहने दिले आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत त्याने दलेर मेहंदी यांच्यावरील आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. .फक्त भारतात नाही तर 'या' देशांतही दसऱ्याला रावणाचे केले जाते दहन .दलेर मेहंदी हे १८ ऑक्टोबरला उत्तराखंडमधील टिहरी जिल्ह्यात आयोजित कुंजापुरी मेळ्याती दलेर यांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमादरम्यान उत्तराखंडचे कॅबिनेट मंत्री आणि नरेंद्रनगरचे आमदार सुबोध उनियाल यांनी मंचावर येत दलेर यांच्या सादरीकरणावर आक्षेप घेतला. दलेर मेहंदी हे मद्य प्राशन करून कार्यक्रमात गाणं म्हणत असल्याचा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. .या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मिका सिंगने दलेर मेहंदी यांच्या दीर्घ कारकिर्दीचा उल्लेख केला. गेल्या ३० वर्षांत दलेर मेहंदी यांनी संगीत क्षेत्रात मोठं नाव कमावलं आहे. त्यांना दारू पिताना पाहिलं नसताना त्यांच्याबाबत असे दावे कसे केले जात आहेत, असा सवाल मिकाने उपस्थित केला..कलाकार अनेकदा प्रकृती ठीक नसतानाही दिलेला शब्द पाळण्यासाठी कार्यक्रम करतात, असंही मिका म्हणाला. दलेर मेहंदी गेल्या दोन वर्षांपासून आजारातून सावरत असूनही कार्यक्रम करत असल्याचं त्याने सांगितले. या वादासंदर्भात दलेर मेहंदी यांनी अद्याप कुठलिही प्रतिक्रिया देलेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.