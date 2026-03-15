Mini Goa: चक्क यूपीतच आहे 'मिनी गोवा'! कॅम्पिंग, जंगल सफारी अन् कैंची धामची शांती; 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या

उत्तर प्रदेश म्हटलं की डोळ्यांसमोर फक्त काशी किंवा अयोध्येची मंदिरे येतात, पण यूपीमध्ये निसर्गप्रेमींसाठी एक असं ठिकाण आहे ज्याला 'मिनी गोवा' म्हणून ओळखलं जातं. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत किंवा विकेंडला फिरण्यासाठी हे ठिकाण सध्या पर्यटकांच्या पसंतीस उतरत आहे. जर तुम्हाला गोव्यासारखा समुद्रकिनारा आणि निसर्गरम्य वातावरण अनुभवायचे असेल, तर पीलीभीत जिल्ह्यातील 'चुका बीच' (नाथनगर) हे तुमच्यासाठी बेस्ट डेस्टिनेशन आहे..यूपीचा मिनी गोवा: चुका बीच (नाथनगर)पीलीभीत जिल्ह्यातील पूरनपुर परिसरात असलेले हे ठिकाण पर्यटकांमध्ये 'मिनी गोवा' म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही नदीकिनारी टेंटमध्ये राहू शकता आणि रात्री बॉनफायरचा आनंद घेऊ शकता.हे ठिकाण पीलीभीत टायगर रिझर्व्हमध्ये येत असल्याने, येथे तुम्हाला वाघ, बिबट्या आणि इतर वन्यजीव पाहण्याची संधी मिळते. शारदा सागर धरणाच्या काठी असलेल्या या ठिकाणचे शांत वातावरण तुम्हाला गोव्याची आठवण करून देईल..जवळच आहे आध्यात्मिक ऊर्जा: कैंची धाम आणि रामनगरबरेलीपासून अवघ्या १५० किमी अंतरावर तुम्ही शेजारील उत्तराखंड राज्याचाही आनंद घेऊ शकता:कैंची धाम (नीम करोली बाबा): जगप्रसिद्ध 'कैंची धाम' येथे तुम्ही दर्शन घेऊ शकता. फेसबुक आणि अॅपलच्या मालकांपासून ते विराट कोहलीपर्यंत सर्वच येथे नतमस्तक झाले आहेत. येथील शांतता मनाला वेगळीच ऊर्जा देते.जिम कॉर्बेट (रामनगर): जर तुम्हाला साहसी पर्यटनाची आवड असेल, तर रामनगरमध्ये जाऊन जंगल सफारीचा आनंद घेता येईल..भीमताल: महाभारताशी संबंधित इतिहासनैनिताल जवळच असलेले 'भीमताल' हे पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे. असे मानले जाते की, गदाधारी भीमाने हे सरोवर तयार केले होते. येथे तुम्ही बोटिंगचा आनंद घेऊ शकता आणि सरोवराच्या मध्यभागी असलेल्या बेटावरील रेस्टॉरंटला भेट देऊ शकता..कसे जाल?हे सर्व ठिकाणे बरेली शहरापासून १०० ते १५० किमीच्या अंतरावर आहेत. बरेली हे रस्ते आणि रेल्वे मार्गाने देशातील प्रमुख शहरांशी जोडलेले आहे.आज १५ मार्च २०२६ रोजी हवामान फिरण्यासाठी अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे तुम्ही या विकेंडला या मिनी गोव्याची सहल नक्कीच प्लॅन करू शकता.