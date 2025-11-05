प्लॅटफॉर्मच्या विरुद्ध दिशेला उतरले, दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या ट्रेननं उडवलं; ८ भाविकांचा मृत्यू, दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश

मिर्झापूरमधील चुनार रेल्वे स्थानकात बुधवारी भीषण दुर्घटना घडली. कालका-हावडा एक्सप्रेस ट्रेनने धडक दिल्यानं ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुर्घटनेत मृत्यू झालेले सर्व प्रवासी हे कार्तिक पौर्णिमेच्या स्नानासाठी आले होते. पण चुकीच्या बाजूला उतरल्यानंतर रुळ ओलांडताना दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या ट्रेनने त्यांना धडक दिली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या बचावकार्य सुरू असून रेल्वे प्रशासनानं चौकशीचे आधेश दिले आहेत..रेल्वे दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी माहिती घेतली. दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलं. सर्व श्रद्धाळू गोमो चोपेन पॅसेंजरमधून चुनार रेल्वे स्थानकावर उतरले होते. स्थानकातून बाहेर जाण्यासाठी प्लॅटफॉर्म ओलांडत असताना ही दुर्घटना घडली..अहमदाबाद सारखी घटना, विमान धावपट्टीवर असतानाच लागलेली आग, उड्डाणानंतर लगेच कोसळलं; धक्कादायक VIDEO समोर.हावडाहून कालकाच्या दिशेनं जाणारी ट्रेन स्थानकात आली. यावेळी रुळ ओलांडणाऱ्या भाविकांना ट्रेनने धडक दिली. या घटनेनंतर रुळावर रक्तामांसाचा चिखल झाला होता. काही जणांचे मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत पडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.