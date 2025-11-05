देश

प्लॅटफॉर्मच्या विरुद्ध दिशेला उतरले, दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या ट्रेननं उडवलं; ८ भाविकांचा मृत्यू, दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश

Mirzapur Train Accident उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर इथं हावडा एक्सप्रेसनं धडक दिल्यानं ८ भाविकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. या घटनेत मृत्यू झालेले सर्वजण भाविक होते, ते कार्तिक पौर्णिमेच्या स्नानासाठी गेले होते.
Mirzapur Train Accident Eight Devotees Killed After Being Hit by Train While Alighting on Wrong Side

Mirzapur Train Accident Eight Devotees Killed After Being Hit by Train While Alighting on Wrong Side

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मिर्झापूरमधील चुनार रेल्वे स्थानकात बुधवारी भीषण दुर्घटना घडली. कालका-हावडा एक्सप्रेस ट्रेनने धडक दिल्यानं ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुर्घटनेत मृत्यू झालेले सर्व प्रवासी हे कार्तिक पौर्णिमेच्या स्नानासाठी आले होते. पण चुकीच्या बाजूला उतरल्यानंतर रुळ ओलांडताना दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या ट्रेनने त्यांना धडक दिली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या बचावकार्य सुरू असून रेल्वे प्रशासनानं चौकशीचे आधेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
accident
railway
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com