Mission Shakti: लाडक्या लेकी बनणार एक दिवसाच्या जिल्हाधिकारी,३ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत योगी सरकार साजरा करणार आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह

Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश सरकार 'मिशन शक्ती ५.०' अंतर्गत ३ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह साजरा करणार आहे. मुलींचे हक्क, शिक्षण, आरोग्य आणि सक्षमीकरण वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातील.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील 'मिशन शक्ती ५.०' मोहिमेअंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ३ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान 'आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह' साजरा करणार आहे. या सप्ताहात मुलींचे हक्क, शिक्षण, आरोग्य आणि सक्षमीकरण वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम आयोजित केले जातील. ११ ऑक्टोबर रोजी असलेल्या जागतिक बालिका दिनानिमित्त हा संपूर्ण सप्ताह मुलींची सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनासाठी समर्पित असेल.

