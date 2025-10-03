Mission Shakti: लाडक्या लेकी बनणार एक दिवसाच्या जिल्हाधिकारी,३ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत योगी सरकार साजरा करणार आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील 'मिशन शक्ती ५.०' मोहिमेअंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ३ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान 'आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह' साजरा करणार आहे. या सप्ताहात मुलींचे हक्क, शिक्षण, आरोग्य आणि सक्षमीकरण वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम आयोजित केले जातील. ११ ऑक्टोबर रोजी असलेल्या जागतिक बालिका दिनानिमित्त हा संपूर्ण सप्ताह मुलींची सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनासाठी समर्पित असेल..'मिशन शक्ती ५.०' अंतर्गत २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरपर्यंत महिला आणि बाल विकास विभागाने विविध कार्यक्रमांद्वारे आतापर्यंत १३ लाखाहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचून महिला शक्तीला नवीन बळ दिले आहे..ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग ते 'एक दिवसाची जिल्हाधिकारी'महिला आणि बाल विकास विभागातर्फे ३ ऑक्टोबर रोजी 'ड्रायव्हिंग माय ड्रीम्स' या कार्यक्रमातून आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताहाची सुरुवात होईल. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १०० मुली आणि महिलांना ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षण दिले जाईल. या एका महिन्याच्या अभ्यासक्रमातून ग्रामीण भागातील मुलींना आत्मनिर्भर बनवून नव्या संधी मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे..४ ऑक्टोबर: 'वैयक्तिक सुरक्षा जागृती' सत्रांमध्ये मुलींना आत्मसंरक्षण आणि आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित राहण्याचे कौशल्ये शिकवली जातील.६ ऑक्टोबर: बाल संगोपन संस्थांमध्ये 'स्वसंरक्षण कार्यशाळा' आयोजित करून मुलींना व्यावहारिक कौशल्ये दिली जातील.प्रशासनाची सूत्रे मुलींच्या हाती७ ऑक्टोबर: 'एक दिवसाची जिल्हाधिकारी' या उपक्रमाद्वारे निवडक मुली प्रशासकीय जबाबदाऱ्या समजून घेतील आणि नेतृत्व क्षमता विकसित करतील.८ ऑक्टोबर: तालुका स्तरावर 'कन्या जन्मोत्सव' आयोजित होईल. यात सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या मुली आणि त्यांच्या मातांचा सन्मान केला जाईल. सोबतच वृक्षारोपण करून पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाईल.९ ऑक्टोबर: 'बाल विवाहाला नाही' या कार्यक्रमात, यशस्वीरित्या थांबवलेल्या बालविवाहातील मुलींचा सन्मान केला जाईल.१० ऑक्टोबर: 'वैयक्तिक स्वच्छता संवाद' सत्रात किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबद्दल आणि सॅनिटरी पॅडच्या वापराबाबत जागरूक केले जाईल..सप्ताहाचा समारोप ११ ऑक्टोबर रोजी 'शक्ती संवाद' ने होईल. यात मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यांसारख्या विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थी महिलांना जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळेल. या संवादात महिला त्यांच्या अडचणी मांडू शकतील आणि त्यांना आवश्यक सहकार्य दिले जाईल..Mission Shakti 5.0 : नवरात्रीनिमित्त आता मुली बनणार एक दिवसाच्या प्रशासकीय अधिकारी, मिशन शक्ती ५.०ची धडाकेबाज सुरुवात .महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जोहरी म्हणाल्या, 'मिशन शक्ती ५.०' अंतर्गत कन्या पूजन, पथनाट्ये आणि सायक्लोथॉनसारख्या कार्यक्रमांनी मुलींप्रती आदराचा संदेश दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह हे मुलींना त्यांचे हक्क आणि संधींशी जोडण्याचे एक मजबूत व्यासपीठ आहे. प्रत्येक मुलीला आत्मनिर्भर आणि सक्षम बनवणे हे आमचे ध्येय आहे. केवळ योजनांची माहिती मिळवणे पुरेसे नाही, तर त्यांनी त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घ्यावा आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्यात सक्रिय भूमिका घ्यावी, हे आमचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.