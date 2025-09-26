देश

Lakhpati Didi Success Story: मीरा सिंह मत्स्यपालनातून कशा बनल्या लखपती दीदी? ‘एक एकरपासून २५ एकरपर्यंत’चा प्रवास !

Mission Shakti and Blue Revolution Support Women Farmers: महिलांच्या आत्मनिर्भरतेचा आदर्श; योगी सरकारच्या योजनांनी दिले मीरा सिंह यांना नवे बळ
uttar pradesh lakhpati didi meera singh

uttar pradesh lakhpati didi meera singh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महिला केवळ घराचीच नाही, तर अर्थव्यवस्थेचीही धुरा यशस्वीपणे सांभाळू शकतात, हे उत्तर प्रदेशातील महिलांनी दाखवून दिले आहे. जौनपूर जिल्ह्याच्या शाहगंज तालुक्यात राहणाऱ्या मीरा सिंह, हे याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी केवळ स्वतःलाच आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवले नाही, तर दहापेक्षा जास्त लोकांना रोजगारही दिला आहे.

एकेकाळी साध्या परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या मीरा सिंह यांनी मत्स्यपालन (मासे पालन) क्षेत्रात मोठे यश मिळवले आहे. त्यांच्या या प्रवासाने केवळ त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य बदलले नाही, तर गावातील इतर महिला आणि तरुणांसाठीही त्या प्रेरणा बनल्या आहेत.

<div class="paragraphs"><p>uttar pradesh lakhpati didi meera singh</p></div>
Women Empowerment: अडीच एकर शेतीतून ३ लाखांचा नफा; सरकारी योजनांचा आधार घेऊन सुमन देवी बनल्या हजारो महिलांच्या ‘कृषी सखी’
Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
women
women empowerment
Fish Farming
Fishing Business
uttar pradesh government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com