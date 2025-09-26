Lakhpati Didi Success Story: मीरा सिंह मत्स्यपालनातून कशा बनल्या लखपती दीदी? ‘एक एकरपासून २५ एकरपर्यंत’चा प्रवास !

महिला केवळ घराचीच नाही, तर अर्थव्यवस्थेचीही धुरा यशस्वीपणे सांभाळू शकतात, हे उत्तर प्रदेशातील महिलांनी दाखवून दिले आहे. जौनपूर जिल्ह्याच्या शाहगंज तालुक्यात राहणाऱ्या मीरा सिंह, हे याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी केवळ स्वतःलाच आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवले नाही, तर दहापेक्षा जास्त लोकांना रोजगारही दिला आहे.एकेकाळी साध्या परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या मीरा सिंह यांनी मत्स्यपालन (मासे पालन) क्षेत्रात मोठे यश मिळवले आहे. त्यांच्या या प्रवासाने केवळ त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य बदलले नाही, तर गावातील इतर महिला आणि तरुणांसाठीही त्या प्रेरणा बनल्या आहेत..Women Empowerment: अडीच एकर शेतीतून ३ लाखांचा नफा; सरकारी योजनांचा आधार घेऊन सुमन देवी बनल्या हजारो महिलांच्या ‘कृषी सखी’.छोट्याशा सुरूवातीपासून मोठी भरारीयोगी सरकारच्या 'मिशन शक्ती' या मोहिमेने मीरा सिंह यांना सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग दाखवला. २०२०-२१ मध्ये, त्यांनी आपल्या पतीच्या मदतीने फक्त एक एकर जमिनीत मत्स्यपालन सुरू केले. आज हा व्यवसाय २५ एकरपर्यंत वाढला आहे. यामुळे त्यांची ओळख एक यशस्वी मत्स्यपालक म्हणून झाली आहे आणि त्या ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याचा आदर्श बनल्या आहेत..शासकीय मदत आणि प्रशिक्षण ठरले वरदानएका सामान्य ग्रामीण महिलेपासून यशस्वी उद्योजिका बनण्यापर्यंतचा मीरा सिंह यांचा प्रवास खूप प्रेरणादायक आहे. योगी सरकारच्या ‘नील क्रांती’ आणि ‘मिशन शक्ती’ योजनांतर्गत त्यांना १५ लाख रुपयांचे अनुदान आणि वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिळाले. याच मदतीमुळे त्यांचे वार्षिक उत्पादन १४०० क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहे.मीरा सांगतात की, "सुरुवातीला आम्ही एका एकरमध्ये प्रयोग केला. शासनाच्या मदतीने वैज्ञानिक पद्धतीने उत्पादन कसे वाढवावे हे शिकलो. योगी सरकारने आम्हाला माशांचे बीज, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेशी जोडले, ज्यामुळे आमचा आत्मविश्वास वाढला.".Dairy Farming Success : ‘गृहिणी ते लखपती दीदी' दोन गाईंपासून सुरू केलेला प्रवास, आज २५ लिटर दूध विकून महिन्याला ४४ हजार कमाई.मेहनत आणि कुटुंबाचा पाठिंबामीरा सिंह अभिमानाने सांगतात, “मिशन शक्तीने आम्हाला स्वतःचे संरक्षण कसे करावे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र कसे व्हावे, हे शिकवले. माझ्या पतीच्या पाठिंब्यामुळे आणि सरकारच्या योजनांमुळे मी आज इतके यश मिळवू शकले.”आज त्या आपल्या तलावातून आजूबाजूच्या गावांना मासे आणि बियाणे पुरवतात, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनाही फायदा होत आहे. तसेच, १० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार देऊन त्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले आहे. रेणू देवींप्रमाणेच मीरा सिंह यांनीही योगी सरकारच्या योजनांमुळे 'लखपती दीदी' बनण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले आहे. त्या फक्त स्वतःसाठीच नाही, तर आपल्या समाजासाठीही एक ‘रोल मॉडेल’ बनल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.