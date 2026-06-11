Tamia Hill Station: घनदाट जंगलं, धुक्याने भरलेल्या दऱ्या आणि ऐतिहासिक डाक बंगला; जून मध्ये 'हे' हिल स्टेशन का ठरतेय ट्रॅव्हलर्सची पहिली पसंती?

आपल्या अथांग नैसर्गिक सौंदर्यासाठी आणि ऐतिहासिक खजिन्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या (Madhya Pradesh) कुशीत अनेक अप्रतिम हिल स्टेशन्स वसलेली आहेत. 'पचमढी' सारख्या काही प्रसिद्ध जागांची नावे तर प्रत्येकाच्या जिभेवर असतात, परंतु आज आम्ही तुम्हाला मध्य प्रदेशातील एका अशा छुप्या हिल स्टेशनबद्दल सांगणार आहोत, जे ब्रिटिश काळात इंग्रजांचा मुख्य बालेकिल्ला (गड) मानले जायचे. हे ठिकाण म्हणजे छिंदवाडा जिल्ह्यातील 'तामिया हिल स्टेशन' (Tamia Hill Station). .येथे आजही ब्रिटिश काळातील शतकानुशतके जुनी आणि देखणी घरे (Bungalows) पाहायला मिळतात, जी पाहण्यासाठी चोखंदळ पर्यटक येथे गर्दी करतात. जर तुम्ही या उन्हाळ्यात किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला एका शांत ट्रिपचा विचार करत असाल, तर तामिया तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरेल..चित्रपटातील रोमँटिक दृश्यासारखा निसर्गाचा नजारातामिया हिल स्टेशन हे मध्य प्रदेशातील घनदाट जंगलांनी आणि डोंगररांगांनी वेढलेले आहे. आजही हे ठिकाण व्यावसायिक पर्यटनाच्या (Mass Tourism) झगमगाटापासून दूर असलेल्या जगातील काही मोजक्या शांत जागांपैकी एक आहे. चारही बाजूंनी पसरलेली शांतता, गर्द हिरवी झाडी आणि डोंगराच्या टोकावरून दिसणारा खोल दऱ्यांचा नजारा हुबेहूब एखाद्या रोमँटिक चित्रपटातील दृश्यासारखा भासतो..ब्रिटीशकालीन ऐतिहासिक वास्तू आणि 'डाक बंगला'या हिल स्टेशनचे सौंदर्य वाढवण्यात येथील ऐतिहासिक ब्रिटीशकालीन घरांचा मोठा वाटा आहे. हे जुने बंगले पर्वतांच्या अशा मोक्याच्या आणि उंच कड्यांवर (चट्टान) बांधले गेले आहेत, जिथून संपूर्ण खोऱ्याचे विहंगम दृश्य दिसते.समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,७६५ फूट उंचीवर असलेला येथील ऐतिहासिक 'सरकारी डाक बंगला' (Government Dak Bungalow) या घनदाट जंगलांच्या मध्यभागी स्थित आहे, जो आजही ब्रिटिश राजवटीच्या खाणाखुणांची साक्ष देतो..शिमल्याच्या गर्दीपासून दूर, धबधबे आणि निसर्गाची जुगलबंदीउन्हाळ्यात किंवा सुट्ट्यांच्या काळात उत्तर भारतातील शिमला-मनाली किंवा इतर हिल स्टेशन्सवर होणाऱ्या पर्यटकांच्या प्रचंड गर्दी आणि ट्रॅफिक जामपासून वाचण्यासाठी तामिया हा एक उत्तम पर्याय आहे.येथे पर्यटकांना गाड्यांचा गोंगाट किंवा लोकांची आरडाओरड ऐकू येत नाही; तर येथे ऐकू येतो फक्त विविध पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि उंचावरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या धबधब्यांचा (Waterfalls) आल्हाददायक आवाज. येथील धबधबा हे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असून, पावसाळ्याच्या दिवसांत उंचावरून कोसळणारे पाणी आपल्याभोवती धुक्याची एक सुंदर चादर तयार करते, जी पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते..१०० किमी अंतरावर 'द जंगल बुक' फेम 'पेंच टायगर रिझर्व्ह'तामिया येथील धबधब्यांचा आणि डोंगररांगांचा आनंद घेतल्यानंतर पर्यटक येथून साधारणपणे १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जगप्रसिद्ध 'पेंच टायगर रिझर्व्ह' (Pench Tiger Reserve) ला भेट देऊ शकतात. हे जंगल भारतीय वन्यजीवांपासून ते अनेक दुर्मिळ परदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांचे मुख्य निवासस्थान आहे.पेंच व्याघ्रप्रकल्प हा जागतिक स्तरावर यासाठीही खास मानला जातो, कारण रूडयार्ड किपलिंग (Rudyard Kipling) यांची जगप्रसिद्ध बालपणीची कथा 'द जंगल बुक' (THE JUNGLE BOOK) आणि त्यातील प्रसिद्ध पात्र 'मोगली' याच पेंचच्या जंगलावर आधारित होते..तामियाला भेट देण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?तामिया हिल स्टेशनला भेट देण्यासाठी जून ते सप्टेंबर हा काळ सर्वात योग्य मानला जातो. पावसाळ्याच्या (मानसून) आगमनामुळे येथील सुकलेली जंगले पुन्हा एकदा जिवंत होतात आणि संपूर्ण डोंगर हिरव्यागार शालूने नटतात. या मोसमात येथील ताजी हवा आणि शांतता पर्यटकांना मानसिक सुखाचा आणि आरोग्याचा अनोखा अनुभव देऊन जाते.मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागल्यामुळे निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्सनी छिंदवाडाच्या या नयनरम्य तामिया हिल स्टेशनमधील होमस्टे आणि ब्रिटीशकालीन रिसॉर्ट्सचे बुकिंग करण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.