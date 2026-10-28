'कंपनी असावी तर अशी' कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून दिली महागडी कार, Video पाहून नेटकरी म्हणाले, 'असं नशीब सगळ्यांचं नसतं'

DIWALI BONUS VIRAL VIDEO: दिवाळी आली की, चर्चा असते ती, लाडू, करंजी , मिठाई, फटाके आणि खास करून दिवाळी बोनसची. कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देत असतात. कधी-कधी मिठाईचा बॉक्स, दिवे, भांडी किंवा डब्यांचा सेट असा दिवाळीचं गिफ्ट मिळतं. परंतु कंपनीनं मोठा नफा मिळाल्यामुळे दिवाळी बोनसमध्ये कर्मचाऱ्यांना चक्क किया सोनेट कार भेट दिली आहे. हरियाणातील पंचकूला इथल्या कंपनीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .माहितीनुसार पंचकूल इथल्या 'मिट्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड'च्या कंपनीनं कर्मचाऱ्यांनी कार भेट दिलीय. कंपनीचे फाउंडर एम. के भाटिया आणि सीईओ शिल्पा चंदेल यांनी वर्षाभरामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या आणि कंपनीला मोठा नफा मिळवून देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार गिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय. सध्या सोशल मीडियावर कर्मचाऱ्यांना कार देतानाच व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी नव्या कोऱ्या कारसमोर उभे असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यावेळी कंपनीचे कर्मचारीही तिथे उपस्थित असून, त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि उत्साह स्पष्टपणे दिसत आहे. कंपनीचे मालक प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कारच्या चाव्या देऊन त्यांचा सन्मान करताना दिसतात. त्यानंतर कर्मचारी आपल्या नव्या कारमधून शोरूमबाहेर पडताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच त्याला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून, कंपनीच्या या उपक्रमाची चर्चा सुरू झाली आहे..या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येत असून अनेकांनी कंपनीच्या मालकाचं कौतूक केलय. 'आमच्या वाट्याला फक्त मिठाईचा बॉक्स आहे' असं म्हणत काही नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तर काहींनी 'नशीब लागतं, आमच्या वाट्याला असं कधी येणार' असं म्हणत कंपनीच्या मालकाचं कौतूक केलय. .'तुम्ही निघा इथून!' अनुपम खेर यांनी महेश भट्ट यांना भर कार्यक्रमातून हाकललं? Video पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.