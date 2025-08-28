Begging Prohibition Bill: भारतात भीक मागणे बेकायदेशीर करणारे 'हे' पहिले राज्य बनणार, नवीन विधेयक मंजूर, कधी लागू होणार?

भारतात भीक मागणे ही खूप जुनी आणि मोठी समस्या आहे. अनेकदा तुम्हाला रस्त्यावर, बस स्थानकांवर, धार्मिक स्थळांवर किंवा ट्रेनमध्ये भिकारी आढळतात. गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता किंवा शारीरिक अपंगत्वामुळे हे सर्व भिकारी भीक मागण्यास भाग पाडले जातात. कधीकधी हे भिकारी खरे असतात, परंतु अनेकदा त्यांच्याकडे एक संपूर्ण टोळी असते, ज्यांचा हा व्यवसाय आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन एका राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत आहे. .मिझोराममध्ये काल मिझोराम भिक्षाबंदी विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आले. या कायद्याचा उद्देश केवळ भिकाऱ्यांवर बंदी घालणे नाही तर त्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना मदत आणि रोजगार देऊन समाजात पुन्हा स्थापित करणे आहे. जर आपण आकडेवारी पाहिली तर २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात ४ लाखांहून अधिक भिकारी आहेत. त्यामध्ये महिला आणि वृद्धांची संख्याही बरीच जास्त आहे. बहुतेक भिकारी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आढळतात. .Modi and Xi Jinping meeting : अखेर मोदी अन् जिनपिंग यांच्या भेटीचा मुहूर्त ठरला! , ट्रम्प ‘टॅरिफ’वरही होणार चर्चा?.समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई म्हणतात की, मिझोरममध्ये भिकारी खूप कमी आहेत. याचे कारण येथील मजबूत सामाजिक रचना, चर्च आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत आणि विविध सरकारी योजना आहेत. पण लवकरच तिथे सैरंग-सिहमू रेल्वे मार्ग सुरू होणार आहे. ज्याचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी करतील. यानंतर, येथे भिकाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. बहुतेक भिकारी बाहेरून येऊ शकतात. .मिझोराम सरकारने राज्य भिकारीमुक्त करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. विधानसभेत दीर्घ चर्चेनंतर, एक नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला. ज्या अंतर्गत भिकाऱ्यांना राज्यातून काढून त्यांच्या मूळ घरी किंवा राज्यात पाठवले जाईल. यासाठी सरकार राज्यस्तरीय मदत मंडळ स्थापन करेल. जे भिकाऱ्यांसाठी स्वागत केंद्रे तयार करेल. भिकाऱ्यांना या केंद्रांमध्ये तात्पुरते ठेवले जाईल आणि २४ तासांच्या आत त्यांना त्यांच्या घरी परत पाठवले जाईल..Crime: माझ्यासाठी अंडाकरी बनव...; पतीच्या मागणीवर पत्नीचा नकार, संतापलेल्या नवऱ्याचे नको ते कृत्य.समाज कल्याण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, मिझोरमची राजधानी ऐझॉलमध्ये ३० हून अधिक भिकारी आहेत. यातील बरेच लोक स्थानिक नसलेले आहेत, जे इतर राज्यांमधून आले आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की या पावलामुळे शहरांमध्ये सुव्यवस्था राखली जाईलच, शिवाय भिकाऱ्यांना सन्माननीय जीवन जगण्यासही मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.