Begging Prohibition Bill: भारतात भीक मागणे बेकायदेशीर करणारे 'हे' पहिले राज्य बनणार, नवीन विधेयक मंजूर, कधी लागू होणार?

Begging Prohibition Bill 2025 News: भारतात भिकाऱ्यांची मोठी समस्या आहे. परंतु देशातील एक राज्य लवकरच भिकारीमुक्त होणार आहे. यासाठी तेथील सरकारने एक नवीन विधेयक आणले आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतात भीक मागणे ही खूप जुनी आणि मोठी समस्या आहे. अनेकदा तुम्हाला रस्त्यावर, बस स्थानकांवर, धार्मिक स्थळांवर किंवा ट्रेनमध्ये भिकारी आढळतात. गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता किंवा शारीरिक अपंगत्वामुळे हे सर्व भिकारी भीक मागण्यास भाग पाडले जातात. कधीकधी हे भिकारी खरे असतात, परंतु अनेकदा त्यांच्याकडे एक संपूर्ण टोळी असते, ज्यांचा हा व्यवसाय आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन एका राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत आहे.

