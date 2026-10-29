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वाराणसी, नागपुरात भाजपचा पराभव, काँग्रेसला केवळ एक जागा; विधनपरिषद निवडणुकीच्या २८ जागांचा निकाल, कुठे काय घडलं?

Vidhan Parishad Election Result देशातील चार राज्यांमध्ये २८ जागांवर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. यात भाजपला पंतप्रधान मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीत धक्का बसला. तर काँग्रेसला फक्त एका जागेवर समाधान मानावं लागलं.
Vidhan Parishad Election Result

Vidhan Parishad Election Result

Esakal

सूरज यादव
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देशातील चार राज्यांमध्ये विधानपरिषदेच्या एकूण २८ जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपने सरशी मारली तर काही जागांवर प्रादेशिक पक्षांनी विजय मिळवला. मतपत्रिकेवर झालेल्या या निवडणुकीचे निकाल ४० ते ५० तासांनी लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटकमध्ये ही निवडणूक पार पडली. लखनऊत समाजवादी पार्टीचा विजय, कर्नाटकात काँग्रेसचा पराभव आणि वाराणसीसह नागपुरात भाजपला बसलेल्या धक्क्याची चर्चा होतेय.

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