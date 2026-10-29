वाराणसी, नागपुरात भाजपचा पराभव, काँग्रेसला केवळ एक जागा; विधनपरिषद निवडणुकीच्या २८ जागांचा निकाल, कुठे काय घडलं?

देशातील चार राज्यांमध्ये विधानपरिषदेच्या एकूण २८ जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपने सरशी मारली तर काही जागांवर प्रादेशिक पक्षांनी विजय मिळवला. मतपत्रिकेवर झालेल्या या निवडणुकीचे निकाल ४० ते ५० तासांनी लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटकमध्ये ही निवडणूक पार पडली. लखनऊत समाजवादी पार्टीचा विजय, कर्नाटकात काँग्रेसचा पराभव आणि वाराणसीसह नागपुरात भाजपला बसलेल्या धक्क्याची चर्चा होतेय..उत्तर प्रदेशात ११, बिहारमध्ये ८, महाराष्ट्रातील पाच आणि कर्नाटकातल्या ४ जागांवर विधानपरिषदेची निवडणूक झाली. भाजपने काँग्रेसवर एकही जागा न जिंकल्यानं टीका केली. मात्र त्यानंतर नागपुरात नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि दुसऱ्या पसंती क्रमांकाच्या मतमोजणीत काँग्रेस उमेदवार विजयी झाला..नागपुरात भाजपला धक्का! पदवीधर निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी, काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी विजयी.भाजपला उत्तर प्रदेशात ६ जागा तर समाजवादी पार्टीला ४ जागांवर विजय मिळाला. तर वाराणसीत पदवीधर मतदारसंघात समाजवादी पार्टी आघाडीवर आहे. भाजपला शिक्षक मतदारसंघातही पराभवाचा धक्का बसला आहे. वाराणसी हा मोदींचा मतदारसंघ असल्याने या निकालाची सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे..बिहारमध्ये ८ जागांवर निवडणूक झाली. यात एनडीएला चार, एक प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराजला तर एक राष्ट्रीय जनता दलाला मिळाली. दोन जागांवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. विधानपरिषदेच्या ४ शिक्षक मतदारसंघातील विद्यमान आमदारांना पराभवाचा झटका बसला..महाराष्ट्रात नागपूर आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला. पुणे, अमरावती शिक्षक मतदारसंघात महायुतीला विजय मिळवता आला. तर संभाजीगनगर शिक्षक आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने विजयाचा गुलाल उधळला. पाच पैकी तीन जागांवर महाविकास आघाडी तर दोन जागांवर महायुतीला यश मिळाले..कर्नाटकात विधानपरिषदेच्या चार जागांवर भाजप आणि जेडीएसने दणदणीत विजय मिळवला. भाजपने ३ जागा कायम राखल्या. तर जेडीएसने काँग्रेसची जागा जिंकली. राज्यात काँग्रेसचं सरकार असूनही पक्षाला खातंही उघडता आलं नाही. तर भाजप जेडीएसचं संख्या बळ एका जागेनं वाढलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.