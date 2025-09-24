Cabinet Meeting: वैद्यकीय शिक्षणाला मोठा बूस्टर मिळणार! मेडिकल कॉलेजमध्ये ५,०२३ नव्या एमबीबीएस जागा भरणार, मोदी कॅबिनेटचा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यमान राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालये, स्वतंत्र पदव्युत्तर संस्था आणि सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या (सीएसएस) तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ५,००० पदव्युत्तर जागा वाढवल्या जातील. विद्यमान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या श्रेणीसुधारित करण्यासाठी सीएसएसचा विस्तार करून ५,०२३ एमबीबीएस जागा वाढवल्या जातील. .यासाठी प्रति जागा १.५० कोटी रुपये खर्च येईल. या उपक्रमामुळे पदवीपूर्व वैद्यकीय क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, अतिरिक्त पदव्युत्तर जागा निर्माण करून तज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढेल आणि सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये नवीन विशेषज्ञता सुरू करणे सुलभ होईल. यामुळे देशातील डॉक्टरांची एकूण उपलब्धता बळकट होईल. २०२५-२६ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी या दोन्ही योजनांचा एकूण आर्थिक भार ₹१५,०३४.५० कोटी आहे. या ₹१५,०३४.५० कोटींपैकी, केंद्राचा वाटा ₹१०,३०३.२० कोटी आणि राज्याचा वाटा ₹४,७३१.३० कोटी आहे..Diwali Bonus: मोदी सरकारकडून सर्वात मोठी भेट! कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा दिवाळी बोनस जाहीर, पण कुणाला? जाणून घ्या....राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये वैद्यकीय जागांची संख्या वाढवण्याच्या योजनांमुळे देशात डॉक्टर आणि तज्ञांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दर्जेदार आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुधारेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. पदव्युत्तर जागांचा विस्तार गंभीर विषयांमधील तज्ञांचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करतो, त्यामुळे सरकारी संस्थांमध्ये तृतीयक आरोग्यसेवेच्या किफायतशीर विस्तारासाठी विद्यमान पायाभूत सुविधांचा देखील फायदा घेतला जाईल..या योजनांचा उद्देश आरोग्यसेवा संसाधनांचे संतुलित प्रादेशिक वितरण वाढवणे आहे आणि त्याचबरोबर विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करून किफायतशीर राहणे आहे. दीर्घकालीन, या योजना सध्याच्या आणि उदयोन्मुख आरोग्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशाच्या आरोग्य व्यवस्थांना बळकटी देतात. भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे. जागतिक मानकांनुसार वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे..डॉक्टर आणि तज्ञांची पुरेशी उपलब्धता भारताला परवडणारी आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी एक प्रमुख ठिकाण म्हणून स्थापित करू शकते आणि त्यामुळे परकीय चलन वाढू शकते. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात, आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेतील तफावत भरून काढणे. डॉक्टर, प्राध्यापक, पॅरामेडिकल कर्मचारी, संशोधक, प्रशासक आणि सहाय्यक सेवांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करा. आरोग्य व्यवस्थेची लवचिकता मजबूत करा आणि एकूण सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान द्या. .राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांचे समान वितरण करण्यास प्रोत्साहन देणे. या योजनांमध्ये २०२८-२०२९ पर्यंत सरकारी संस्थांमध्ये ५००० पदव्युत्तर जागा आणि ५०२३ पदवीपूर्व जागा वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) जारी करेल..SL Bhyarappa: प्रसिद्ध लेखक एस. एल. भैरप्पा यांचं निधन, ९४व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.भारतात ८०८ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. जी जगात सर्वाधिक आहेत, जिथे एकूण १,२३,७०० एमबीबीएस जागा प्रवेश क्षमता आहे. गेल्या दशकात, ६९,३५२ पेक्षा जास्त नवीन एमबीबीएस जागा जोडण्यात आल्या, ज्यामध्ये १२७% वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, या कालावधीत ४३,०४१ पदव्युत्तर जागांची भर पडली, जी १४३% ची प्रभावी वाढ दर्शवते. वैद्यकीय जागांच्या संख्येत ही लक्षणीय वाढ असूनही आरोग्यसेवेची मागणी, उपलब्धता आणि परवडणारी क्षमता यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी काही क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढवण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.