मोदी मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा रंगली! पंजाबमधून ‘या’ दोन नेत्यांना संधी; महाराष्ट्रातून कोणाला मिळणार एंट्री?

केंद्रातील नरेद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. हा विस्तार जून महिन्याच्या अखेरीस किंवा जुलैच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. यावेळी आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही महत्त्वाचे राजकीय निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी माहिती पुढे आली आहे. .पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांतील राजकीय समीकरणांचा मंत्रिमंडळ विस्तारावर प्रभाव दिसू शकतो. विशेषतः पंजाबमध्ये भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर आपली ताकद वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे तेथील काही प्रभावी नेत्यांना केंद्रात संधी दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे..Rajya Sabha: भाजपचा मोठा गेम! प्रीतम मुंडे, राणा, कराड, दानवेंना कसं केलं बाहेर? राज्यसभेसाठी नवं सोशल इंजिनियरिंग समजून घ्या... .याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीतसिंग बिट्टू यांना राज्यसभेची संधी न मिळाल्याने त्यांना पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका दिली जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसेच पंजाबमधील आणखी काही नेत्यांना सक्रिय राजकारणात पुढे आणण्याची रणनीती आखली जात असल्याचेही बोलले जात आहे..मंत्रिमंडळ विस्तारात पंजाबमधून भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. पक्ष संघटनेत दीर्घ अनुभव आणि विविध राज्यांतील जबाबदाऱ्या यामुळे त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्याची धुरा सोपवली जाऊ शकते. दुसरीकडे, अलीकडेच भाजपमध्ये दाखल झालेले राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा यांच्याही नावाची चर्चा सुरू आहे..राघव चड्ढा यांनी संसदेत युवक आणि आर्थिक विषयांवर त्यांनी सातत्याने भूमिका मांडली आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा प्रभावी चेहरा भाजपसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. त्यामुळे त्यांना केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून केली जात आहे..Premium|Congress strategy in South : सिद्धरामय्यांची माघार आणि डीके शिवकुमारांचा उदय; कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाचे पडद्यामागचे सत्य.मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसून अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्ष नेतृत्वाकडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत दिल्लीतील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनाही या मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी दिली जाऊ शकते, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.