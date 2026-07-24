देश

Paper Leak Bill: मोठी बातमी! पेपरफुटी करणाऱ्यांना १० वर्षांची शिक्षा होणार; मोदी मंत्रिमंडळाची विधेयकाला मंजुरी, तरतुदी काय?

Paper Leak Bill Approved: केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कागदपत्र गळती सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सरकार दुपारी ४ वाजता होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधेयकातील तरतुदींविषयी सविस्तर माहिती देईल.
Paper Leak Bill Approved

Paper Leak Bill Approved

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मोदी मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार, पेपरफुटीसाठी दोषी आढळलेल्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. सुधारणा विधेयकात पेपरफुटी माफियांच्या विरोधात कठोर तरतुदी आहेत.

Loading content, please wait...
Modi Government
Bill
Cabinet Meeting
amendment
NEET paper leak
paper leak news India
Modi cabinet decisions
NEET paper leakage protest