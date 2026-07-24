Paper Leak Bill: मोठी बातमी! पेपरफुटी करणाऱ्यांना १० वर्षांची शिक्षा होणार; मोदी मंत्रिमंडळाची विधेयकाला मंजुरी, तरतुदी काय?

मोदी मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार, पेपरफुटीसाठी दोषी आढळलेल्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. सुधारणा विधेयकात पेपरफुटी माफियांच्या विरोधात कठोर तरतुदी आहेत. .जलदगती न्यायालयांनी तीन महिन्यांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे. या विधेयकात दोषी आढळलेल्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची आणि १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवारी संसदेत हे विधेयक सादर करतील.प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि कॉपी करण्याविरोधातील सध्याचा कायदा 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४' आहे. सरकार तो अधिक कठोर करत आहे. .Delhi Police Officer Resignation :'जंतर-मंतरवरील पोरांना मारू शकत नाही'; दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्याने दिला राजीनामा? व्हायरल व्हिडिओ.सध्या, वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. सेवा पुरवठादारांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाला सामोरे जावे लागते. संघटित गुन्ह्यांसाठी पाच ते दहा वर्षांची शिक्षा आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड आहे. विद्यमान कायद्यात एक अतिरिक्त तरतूद जोडली जाईल, ज्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये अनिवार्य होतील. .विविध स्तरांवर दंडाची तरतूद केली जाईल. विद्यमान कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या/अद्ययावतीकरणे केली जातील. या विधेयकासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) हे नोडल मंत्रालय असेल. गुरुवारी सकाळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली की, प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात अधिक कठोर तरतुदी असलेले विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल..Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले.एका व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधानांनी सांगितले की, या विधेयकाच्या मसुद्यावर शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल आणि प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू झाल्यावर, प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाईची तरतूद असलेले विधेयक आणले जाईल आणि ते लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.