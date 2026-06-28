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Modi Cabinet Reshuffle 2026 : कधी होणार मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार? पडद्यामागे मोठ्या हालचाली, संभवित मंत्र्यांची यादीही समोर...

Modi Cabinet Reshuffle 2026 latest update : नवीन मंत्रिमंडळाचा विस्तार नेमका कधी होणार आणि कोणत्या नेत्यांना संधी मिळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
When Will Cabinet Expansion Happen?

When Will Cabinet Expansion Happen?

esakal

Shubham Banubakode
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Parliament Monsoon Session cabinet reshuffle : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळाचा विस्तार नेमका कधी होणार आणि कोणत्या नेत्यांना संधी मिळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

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