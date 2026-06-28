Modi Cabinet Reshuffle 2026 : कधी होणार मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार? पडद्यामागे मोठ्या हालचाली, संभवित मंत्र्यांची यादीही समोर...

Parliament Monsoon Session cabinet reshuffle : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळाचा विस्तार नेमका कधी होणार आणि कोणत्या नेत्यांना संधी मिळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा विस्तार होण्याची शक्यता आहे..पंतप्रधान मोदी यांचे आगामी परदेश दौरे लक्षात घेता हा निर्णय लवकर घेतला जाऊ शकतो. ते २७ ते २९ जूनदरम्यान सेशेल्स दौऱ्यावर जाणार असून त्यानंतर ६ ते ११ जुलैदरम्यान इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौऱ्याची शक्यता आहे. दरम्यान, १ ते ३ जुलैदरम्यान जपानचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर येणार असल्याने त्याआधी किंवा लगेचच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची चर्चा आहे..Modi Cabinet Expansion : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल, अनेक मंत्र्यांना डच्चू; शिवसेना- टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची लागणार वर्णी .उत्तर प्रदेश भाजपमधील अलीकडील संघटनात्मक बदलांप्रमाणेच विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केंद्रातील मंत्रिमंडळातही केला जाऊ शकतो. २०२७ मधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे..या फेरबदलात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडील खाते बदलले जाऊ शकते. त्याचबरोबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या खात्यांमध्येही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत माजी रिझर्व्ह बँक राज्यपाल शक्तिकांत दास, खासदार अनुराग ठाकूर, नितीश कुमार किंवा त्यांच्या पक्षातील प्रतिनिधी, सुखेंदू शेखर रॉय, तरुण चुघ आणि महाराष्ट्रातील खासदार श्रीकांत शिंदे यांची नावे चर्चेत आहेत..Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!.सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ विस्तारासोबतच भाजपच्या नव्या संघटनात्मक कार्यकारिणीचीही घोषणा होऊ शकते. मात्र, या सर्व चर्चांबाबत केंद्र सरकार किंवा भाजपकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. येत्या एक ते दोन दिवसांत यासदंर्भात घोषणा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.